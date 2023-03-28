Чоловік знайшов величезний самородок золота вартістю 240 тисяч доларів - відео

В Австралії металошукач-аматор натрапив на величезний самородок золота.

Прочісуючи ділянку міста Балларат із бюджетним пристроєм, він викопав шматок дорогоцінного металу.

Про це повідомляє 9News.

Чоловік використав бюджетний пристрій, прочісуючи золотий трикутник Вікторії у пошуках цього металу.

Він відвіз 4,6-кілограмовий самородок до сусіднього міста Джилонг, щоб дізнатися, скільки він коштує. Спершу він думав, що знайшов золота на суму близько 10 000 доларів. Втім, оцінювачі заявили, що воно коштує більш ніж у 20 разів дорожче - приблизно 240 000 доларів.

Торговець золотом Даррен Камп пригадав, що щасливчик відповів йому, що "дружина буде задоволена".

"Це одна з тих речей, які змінюють життя. Коли він кинув його мені в руку, у мене відвисла щелепа. Я працюю в золотодобувній промисловості вже 43 роки, і це найбільший зразок золота, який я коли-небудь бачив. Ви бачите великі екземпляри, знайдені великими компаніями під землею... Але знайти їх за допомогою детектора - це найбільший екземпляр, який я коли-небудь бачив", - прокоментував Камп.

Золотий трикутник Вікторії - це велика ділянка, яка включає Балларат, Бендіго і Сент-Арнуад. Колись штат Вікторія був другим за величиною експортером золота у світі після Каліфорнії.

Даррен Кемп каже, що цей випадок доводить, що у цих пагорбах досі багато золота.

Нагадаємо, в Індії 9-річна дівчинка важить лише 8 кілограмів, а її зріст - 60 сантиметрів. Дитина хворіє на рідкісне захворювання.

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