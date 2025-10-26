Чоловік зняв плінтус і знайшов послання з минулого: ніхто не може розгадати його (фото)

Ремонт у будинку / © mirror.co.uk

Під час ремонту власного будинку чоловік випадково натрапив на загадкову записку, яка пролежала за плінтусом майже два десятиліття. Невідомий автор залишив послання, яке тепер інтригує всю мережу.

Про це пише видання The Mirror.

Несподіване відкриття сталося, коли мешканець Великої Британії вирішив оновити інтер’єр свого житла. Разом із другом він знімав старі плінтуси, коли раптом помітив дерев’яну дощечку з дивним написом.

Записка, зроблена від руки, звучала майже як загадка: «Якби ти був мною, а я тобою, і в цьому світі були лише ми двоє — і якщо б ти був упевнений, що ніхто не дізнається, — я б зробив це! А ти?». Датована травнем 2007 року, ця фраза понад 18 років пролежала за плінтусом, доки новий власник не натрапив на неї під час ремонту.

Чоловік поділився знахідкою на Reddit, намагаючись дізнатися, що вона означає. «Я подумав, що це можуть бути рядки з пісні, але Google нічого не показує», — написав він.

Користувачі платформи одразу підхопили тему і почали ділитися власними «домашніми загадками». Один із них розповів, що під час ремонту старого будинку знайшов список чоловічих імен, написаний прямо на стіні маркером, біля кожного — оцінка. Інший згадав, як під шпалерами у своєму горищі виявив намальовану вручну фреску, присвячену футбольному тріумфу Англії у 1966 році.

Ще один користувач розповів, що, піднімаючи старі килими у своєму будинку 1928 року, знайшов оригінальні газети того часу — справжній «машинний лист із минулого».

Попри жартівливі припущення щодо змісту загадкового послання, більшість користувачів зійшлися на думці: це могло бути жартівливе зізнання у коханні або просто гра слів, залишена кимось, хто хотів залишити слід у майбутньому.

Записка збереглася настільки добре, що виглядала майже новою — ніби автор лише вчора сховав її у стіну.

Раніше ми вже розповідали про випадок у Сполучених Штатах, коли одна жінка з дочкою прибули до благодійної крамниці Goodwill у Лас-Вегасі, щоб придбати літературу для дитини. Їхній вибір припав на ілюстрований том з казками про королівських дочок, проте несподівана знахідка змусила покупчиню відчути сильне занепокоєння: між аркушами книги було приховано послання.