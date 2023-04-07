Чоловік зник безвісти три роки тому: поліція отримала загадкового листа

Поліцейські Великої Британії отримали листа, який, як вони сподіваються, допоможе знайти людину, яка безслідно зникла понад три роки тому.

Джордан Морей зник безвісти у Великій Британії 2 серпня 2019 року. Про це пише Mirror.

Його стурбовані родичі викликали поліцію після того, як прийшли до його квартири і виявили, що двері незачинені, а його ігрова приставка була увімкненою. Кросівки Джордана, рюкзак та налобний ліхтар зникли з квартири, але його мобільний телефон було знайдено на зарядці у спальні.

Цю історію буде показано у новому серіалі "Зниклі", в якому розглядаються справи про зниклих безвісти. Поліція вперше розкриє зміст листа, написаного кимось, хто вважає, що міг бачити Морея у ніч його зникнення.

"Ми намагаємося з'ясувати, що сталося і де він зараз, і що ми можемо зробити, щоб пролити світло на це. У нас у серіалі буде поліція Південного Вельсу. Через три місяці після того, як він зник безвісти, поліція повідомила, що отримала рукописний лист. Вони говорили про те, що хочуть дізнатись, хто написав його, але так і не розкрили змісту. Вони покажуть нам цей лист вперше, ми читатимемо його. Це хтось, хто думає, що він щось бачив тієї ночі і щось чув тієї ночі", - повідомив ведучий Ден Вокер.

Мама Морея Деббі, яка також з'явиться у серіалі, брала участь у численних зверненнях, щоб спробувати знайти її сина.

Так, минулого літа вона сказала: "Ми були вбиті горем. Він найкращий друг свого брата Джоша, а Джош постійно виглядає з-за воріт, щоб побачити, чи йде він. Постійно. Це як шукати голку у копиці сіна, але ми продовжуємо це робити. Куди б ми не пішли, ми розклеюємо плакати. Іноді мені здається, що його ніколи не існувало. До поліції нічого не надходить".

Звертаючись безпосередньо до сина, вона додала: "Повертайся додому. Все буде гаразд. Просто повертайся додому".

Нагадаємо, українка у Польщі купила куртку у секонд-хенді та знайшла в кишені зворушливий лист для біженців. На аркуші паперу було написано від руки, з одного боку польською, а зі звороту трохи українською і трохи англійською.

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