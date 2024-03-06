Чоловік зняв штани з охоронця під час пограбування банкомата – фото

Грабіжник зробив це, щоб охоронець не міг побігти чи помститися.
У США чоловік під час пограбування зняв з охоронця штани.
Про це пише FOX News.
Інцидент стався у Далласі, штаті Техас, 1 березня. Підозрюваний вийшов із чорного Chevrolet Malibu о 9:45 ранку і напав на чоловіка, який перебував біля банкомата Chase Bank.
Під дулом пістолета зловмисник змусив його лягти на землю та зняв з нього штани. Це було зроблено, щоб він не міг втекти чи помститися, повідомила поліція.
У результаті, підозрюваний втік з невідомою сумою готівки.
На зображеннях, опублікованих поліцією, підозрюваний одягнений у сірий светр із капюшоном, спортивні штани, сонцезахисні окуляри, кепку та маску. Його описували як латиноамериканця чи білого.
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