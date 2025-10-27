Чоловік зобов’язався платити "аліменти на котів" після розлучення: яка сума

Коти / © Pexels

У Стамбулі, Туреччина, чоловік погодився фінансово підтримувати своїх двох котів навіть після розлучення — протягом десяти років.

Бугра, який мешкає у Стамбулі, розлучився зі своєю дружиною Езгі за взаємною згодою, пославшись на “серйозну несумісність і руйнування основ шлюбу”. Ексзакохані не вимагали жодних компенсацій чи аліментів одне від одного, але до угоди про розлучення вони додали незвичайний пункт: чоловік бере на себе фінансові зобов’язання щодо утримання двох домашніх улюбленців.

Згідно з офіційним документом, Бугра передає опіку над котами своїй колишній дружині та погоджується сплачувати 10 000 турецьких лір (близько 240 доларів США) кожні три місяці на їхнє утримання.

“Сторони домовилися, що два коти, які належать Бугрі, залишаться з Езгі. Доти, поки коти перебуватимуть з нею, і в будь-якому випадку до 10 років, Бугра виплачуватиме 10 000 лір на квартал для покриття витрат на догляд за тваринами”, — йдеться в угоді.

Сума, передбачена документом, щороку коригуватиметься відповідно до індексу споживчих цін (ІСЦ), який встановлює Турецький інститут статистики (TÜİK).

Місцеві медіа вже назвали цю домовленість прикладом “нового типу аліментів”, який може створити прецедент у турецькому законодавстві. Юристи припускають, що подібна практика може стати орієнтиром для інших пар, які розлучаються, але хочуть зберегти спільну відповідальність за домашніх тварин.

