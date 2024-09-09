Чоловік зрадив дружину з її подружкою просто на весіллі: як вчинила наречена

Наречений дотримався своєї обітниці щодо вірності всього 20 хвилин, адже його заскочили за поцілунком з подружкою нареченої під час весілля.

На Reddit 31-річна жінка розповіла, як вона вийшла заміж за свого шкільного коханого, 30-річного Ноа, після того, як вони зустрічалися від другого курсу, доки він не освідчився їй одразу після закінчення коледжу. Натхненна тим, що виходить заміж за кохання всього свого життя, вона попросила свою найкращу подружку Джію бути подружкою нареченої – і вони почали готуватись до цього важливого дня.

Вони з Джією домовилися, що вона піде з мамою і сестрами за сукнями, а Ной піде за костюмами зі своїм батьком, шафером та іншими дружбами, зокрема з нареченим Джії, Персі. Вона сказала: "Купівля суконь миналао добре, поки Джіа не зникла на годину. Всі шукали її, поки Персі не написав мені повідомлення, що Ной теж зник на деякий час".

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На превеликий жаль, вона дізналася, що Ной і Джіа втекли, щоб погратися в "переодягання", поки всі інші їх шукали. Вона додала: "На ній була весільна сукня. Мій наречений також приміряв з нею костюми. Звичайно, я злякалася. Джіа сказала, що вона просто хоче приміряти сукні зараз, щоб заощадити час перед весіллям наступного року, і хотіла, щоб мій наречений позував як її чоловік".

Із наближенням дня весілля її наречений почав поводитися дивно, змінив пароль на телефоні, пізно повертався додому і стверджував, що він "надто зайнятий", щоб проводити з нею час. Вона також помітила, що Джіа виправдовувалася, чому вона не може проводити з нею стільки часу, як раніше.

Вона сказала: "День нарешті настав, і всі мої подружки нареченої мали приголомшливий вигляд. Я почувалася найкраще і мені неприємно про це говорити, але моя подружка нареченої також мала приголомшливий вигляд. Церемонія нарешті розпочалася, і я йду до вівтаря, але нареченого там немає, як і моєї подружки нареченої. Я запанікувала, всі почали шукати, а потім подружка нареченої побігла по проходу, вся схвильована, і помахала рукою на знак перепрошення. Мій наречений прийшов через п'ять хвилин, ми сказали наші обітниці і одружилися. Вечірка була чудовою аж до самого приймання".

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Після розрізання торта її тепер уже чоловік і подружка нареченої знову зникли. "Коли ми кинулися їх шукати, моя ще одна подружка нареченої сказала мені, що подружка нареченої і мій чоловік цілувалися на вулиці, і вони цілувалися всю ніч", - розповіла вона. "Я попросила доказів, і вона показала мені, як вони цілуються. Сказати, що я розлютилася – нічого не сказати. Настав перший танець, а подружка нареченої і мій чоловік запізнювалися, мені було так гірко. Я наступала йому на ноги щоразу, коли могла. А потім вони зникли в цьому божевіллі. Потім, коли я зрозуміла, що вони пішли, я попросила мікрофон у співака і оголосила всім, що робили моя подружка нареченої і мій колишній наречений. Можливо, це було екстремально, але я була дуже розлючена. Звісно, всі були приголомшені".

Невдовзі вона зіткнулася з чоловіком і подружкою нареченої та розповіла про ситуацію нареченому Джії, Персі, про те, що сталося. Вона каже, що подала на розлучення через декілька годин після весілля. Тепер вона сміється з цієї ситуації останньою, адже почала зустрічатися з Персі, пояснюючи, що зрада зблизила їх.

Нагадаємо, жінка розлучилася з чоловіком через два тижні після весілля. Вона хотіла скасувати церемонію, але не змогла.

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