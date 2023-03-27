Чоловік зрадив дружину з її сестрою: тепер вони обидві вагітні від нього

Жінка не знає, як їй вчинити, і замислилися про розлучення.

Вбита горем майбутня мама розповіла, що чоловік зраджував її із сестрою.

Тепер вони обидві чекають на дітей від нього.

Своєю історією вона поділилася на Reddit, передає Mirror.

Так, вагітна стверджує, що дізналася про зраду свого партнера два місяці тому, і відтоді він намагався заслужити її прощення.

"Він сказав мені, що вони вагітні двійнею і перепросив мене. Робив мені подарунки, пропонував купити квартиру, нову машину, все, що я захочу", — пояснила вона.

Вона додала, що готова була розлучитися зі зрадником і почати нове життя без нього та сестри, поки не дізналася, що теж вагітна.

Тепер дружина вважає, що вона не має іншого вибору, окрім як залишитися зі своїм партнером, зокрема через гроші: "Я не можу дозволити собі виховувати дитину одна, він забезпечує мене від 20 років. Я навіть не розглядала можливості його відсутності в моєму житті, тому що я була так безглуздо закохана. Я мала все, що хотіла, у мене була ідеальна сім'я та ідеальний чоловік, ідеальний будинок, ідеальне життя".

Жінка додала, що вони з чоловіком тривалий час не могли зачати дитину. І зараз її вагітність – "благословення".

У користувачів вона все ж запитала поради, як їй бути і чи варто розлучитися.

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Так, мій чоловік зрадив мені з моєю сестрою. Я розлучаюсь. Чорт, ні, я заслуговую на більше, ніж це. Я також більше не близька зі своєю сестрою

Мені так шкода, що ти проходиш через це і що тебе так зрадили такі дорогі люди. Я не знаю, що тобі сказати. Люди можуть бути по-справжньому мерзенними одне до одного

Нагадаємо, чоловік, який став біологічним батьком для 550 дітей, постане перед судом. Йому хочуть заборонити здавати сперму через надто плідне донорство, що підвищує ризик випадкового інцесту.

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