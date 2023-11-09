Чоловік-зрадник запросив коханку у свій медовий місяць: як їх викрила його наречена

Жінка виявила, що її колишній наречений зраджував із колегою по роботі, і збирався взяти її у їхній медовий місяць.

Про це пише Mirror.

Міа пояснила, що вона та її колишній Натан були разом вісім років, перш ніж "щось пішло не так".

Вона написала: "Ми були друзями у старшій школі, разом навчалися у коледжі, розпочали кар'єру і навіть разом купили будинок. Я кохала його всіма фібрами свого тіла".

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Міа розповіла, що через роботу їй доводиться багато подорожувати, і після однієї поїздки, повернувшись додому, почала помічати декілька тривожних сигналів. Вона продовжила: "Він купив коробку презервативів, і вони все ще лежали у поліетиленовому пакеті на дивані. Це мене збентежило, бо він не купував презервативів буквально декілька років, але я просто відмахнулася від цього. Але потім у нас був секс, і він був набагато більш заповзятливим, ніж зазвичай. Я завжди намагалася оживити ситуацію, але він досить сильно мене затикав, тож до цього моменту все було досить ванільно. Його поведінка справді змусила мене почуватися дивно".

Міа також зауважила, що Натан почав багато пити зі своїми друзями по роботі, що, за її словами, було дуже не схоже на нього. Вона продовжила: "Я думала, що його турбував стрес на роботі та стрес від весілля, тому я намагалася дати йому простір. Після дивного сексу я не спала і копирсалася в його телефоні… Виявляється, він дуже багатозначно розмовляв із дівчиною з роботи, і вона навіть була на декількох з цих "робочих вечірок", і, судячи з повідомлень, вони були неймовірно кокетливі разом".

Міа помітила в одному з повідомлень, що ця жінка сказала: "Принаймні я можу сказати собі, що я не домогосподарка". Наступного вечора вона запитала Натана, чи турбує його щось.

"Я запитала, чи турбує його весілля і чи було це джерелом його стресу", — пояснила Міа. "Я сказала йому, що кохаю його більше за все, і що з радістю скасую весілля, якщо це означає збереження наших стосунків. Він сказав, що не знає, чи варто заощаджувати взагалі. Він сказав мені, що того вечора він мав робоче навчання, і йому треба було піти туди, але він зателефонує".

Натан не спав усю ніч і повернувся додому о 6-й ранку. Міа продовжила: "Я почекала, поки він засне, а потім знову переглянула повідомлення. Виявляється, він пішов до неї додому. Я записала усі повідомлення. Я вдячна, що зробила це, тому що це допомогло мені довести, що я не божевільна".

Спустошена Міа розбудила Натана, кинувши телефон, кричачи, що вона знає, що відбувається, і питаючи, як звати цю жінку. Вона продовжила: "Він подивився на мене приголомшеним і запитав, що я маю на увазі. Я сказала, що бачила її у його повідомленнях. Він продовжував прикидатися тупим. Зрештою, він зізнався, що бачив її на робочих вечірках і що вони цілувалися. Він і досі клянеться, що все, що вони робили, це цілувалися. Але я не ідіотка, я знаю, що двоє дорослих людей не бачать одне одного так рано-вранці і просто цілуються".

Вона додала, що того ж місяця вони збиралися одружитися. Після святкування пара планувала поїздку у медовий місяць. Разом з ними мав їхати їхній друг. Втім, згодом вона дізналася, що друг планував взяти із собою саме цю дівчину, з якою цілувався її коханий. Вона переконана, що все це підлаштував саме її обранець: "Я не можу повірити, що людина, яку я так сильно кохала, так сильно мене зрадила. Я не можу змиритися з тим, що я віддала цій людині свою душу, а він розчавив її, навіть не замислюючись".

У результаті, пара скасувала весілля. Міа каже, що відколи Натан поїхав, вона намагається жити далі, але їй дуже важко. Зокрема і тому, що її колишній та жінка, з якою він її зраджував, тепер перебувають у стосунках.

Нагадаємо, чоловік заскочив свою дружину на зраді завдяки камері. Він розповів, де вона встановлена.

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