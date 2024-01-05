Чоловік зраджував дружину із тещею: як вони "спалилися" (відео)

Втім, за словами, жінки, це ще не найстрашніше.
Жінка приголомшила розповіддю, як чоловік зраджував з її мамою.
Про це пише nypost.com
Ласі Джейн з Індіанаполіса, штат Індіана, США, поділилася, що інцидент стався ще 14 років тому – невдовзі після того, як вона народила доньку і в неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.
"Моя мама жила з нами, вона жила в підвалі. Але через декілька місяців вона зняла будинок, розташований приблизно за квартал від нас. Мій чоловік і вона разом їздили на машині на роботу", - пригадала вона.
Дизайнерка інтер'єру зізналася, що вона почала підозрювати рідних у романі. Про це вона почала відверто казати коханому. Невдовзі він переїхав до орендованої тещею нерухомістю, а жінка перебралася до Джейн та її новонародженого.
"Поки вона жила зі мною, ми почали зближуватися. Вона почала розповідати мені про всі випадки, коли він зраджував мене з різними жінками. І вона змусила мене пообіцяти не говорити йому, що я почула це від неї", - поділилася Джейн, яка спочатку погодилася захистити свою матір під час їхнього сімейного хаосу. Однак зрештою вона була дуже розлючена і не змогла тримати це в таємниці.
"Я сіла в машину, прибігла і пішла протистояти йому. Я сказала: "Гей, моя мама сказала, що ти весь цей час мене зраджував", - згадувала Джейн. "Він подивився мені просто у вічі і сказав: "Ну, чому б їй не розповісти тобі, чим ми з нею займаємося?".
Пригнічена Джейн негайно повернулася додому, щоб допитати свою матір, обличчя якої зблідло від почуття провини.
У результаті, Джейн змусила маму зібрати речі та вигнала її зі свого будинку.
@laci_jane Part 1/2 of how i found out #daughtersofnarcissiticmothers #narcissticmother #cheaters #affair #motherwounds #motherwoundhealing #covertnarcissist #betrayaltrauma #betrayaltraumarecovery ♬ original sound - Laci Jane
Втім, ще більшим шоком для Джейн стало те, що про ці стосунки знали її бабуся та дідусь.
"Весь цей час мої бабуся і дідусь — які подібні до мого світу, які були поряд зі мною все моє життя, коли нікого іншого не було — вони знали, що він і моя мама, принаймні, трималися за руки… І ніхто мені не сказав", - нарікала вона.
З часом ображена мама навіть намагалася згодом вигнати Джейн на вулицю.
"Вона намагалася відібрати в мене будинок. В матері-одиначки, у якої проблеми зі здоров'ям, яка без роботи, без кар'єри", - додала жінка.
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На щастя для Джейн, її важке розлучення принесло багато хорошого.
"Я заснувала некомерційну організацію, де ми будуємо крихітні будинки для самотніх мам", — сказала вона, наголосивши, що трагедія надихнула її на благодійну діяльність. "Це те, з чого все почалося… Через зраду, відсутність будинку, мою систему захисту та відсутність когось у моїй системі підтримки. З жахливих речей можуть вийти дивовижні речі".
Нагадаємо, драма з мамою та чоловіком Джейн не така вже й унікальна. Не так давно мешканка Айдахо на ім'я Кетрін заявила, що її чоловік зраджував із її власною матір'ю, і розповіла, що про цей роман їй розповіла її бабуся.
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