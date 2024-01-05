Чоловік зраджував дружину із тещею: як вони "спалилися" (відео)

Втім, за словами, жінки, це ще не найстрашніше.

Жінка приголомшила розповіддю, як чоловік зраджував з її мамою.

Про це пише nypost.com

Ласі Джейн з Індіанаполіса, штат Індіана, США, поділилася, що інцидент стався ще 14 років тому – невдовзі після того, як вона народила доньку і в неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Моя мама жила з нами, вона жила в підвалі. Але через декілька місяців вона зняла будинок, розташований приблизно за квартал від нас. Мій чоловік і вона разом їздили на машині на роботу", - пригадала вона.

Дизайнерка інтер'єру зізналася, що вона почала підозрювати рідних у романі. Про це вона почала відверто казати коханому. Невдовзі він переїхав до орендованої тещею нерухомістю, а жінка перебралася до Джейн та її новонародженого.

"Поки вона жила зі мною, ми почали зближуватися. Вона почала розповідати мені про всі випадки, коли він зраджував мене з різними жінками. І вона змусила мене пообіцяти не говорити йому, що я почула це від неї", - поділилася Джейн, яка спочатку погодилася захистити свою матір під час їхнього сімейного хаосу. Однак зрештою вона була дуже розлючена і не змогла тримати це в таємниці.

"Я сіла в машину, прибігла і пішла протистояти йому. Я сказала: "Гей, моя мама сказала, що ти весь цей час мене зраджував", - згадувала Джейн. "Він подивився мені просто у вічі і сказав: "Ну, чому б їй не розповісти тобі, чим ми з нею займаємося?".

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Пригнічена Джейн негайно повернулася додому, щоб допитати свою матір, обличчя якої зблідло від почуття провини.

У результаті, Джейн змусила маму зібрати речі та вигнала її зі свого будинку.

Втім, ще більшим шоком для Джейн стало те, що про ці стосунки знали її бабуся та дідусь.

"Весь цей час мої бабуся і дідусь — які подібні до мого світу, які були поряд зі мною все моє життя, коли нікого іншого не було — вони знали, що він і моя мама, принаймні, трималися за руки… І ніхто мені не сказав", - нарікала вона.

З часом ображена мама навіть намагалася згодом вигнати Джейн на вулицю.

"Вона намагалася відібрати в мене будинок. В матері-одиначки, у якої проблеми зі здоров'ям, яка без роботи, без кар'єри", - додала жінка.

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На щастя для Джейн, її важке розлучення принесло багато хорошого.

"Я заснувала некомерційну організацію, де ми будуємо крихітні будинки для самотніх мам", — сказала вона, наголосивши, що трагедія надихнула її на благодійну діяльність. "Це те, з чого все почалося… Через зраду, відсутність будинку, мою систему захисту та відсутність когось у моїй системі підтримки. З жахливих речей можуть вийти дивовижні речі".

Нагадаємо, драма з мамою та чоловіком Джейн не така вже й унікальна. Не так давно мешканка Айдахо на ім'я Кетрін заявила, що її чоловік зраджував із її власною матір'ю, і розповіла, що про цей роман їй розповіла її бабуся.

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