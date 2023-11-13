Чоловік зраджував дружину із тещею: їх здала бабуся (фото)

Мама двох дітей з Айдахо, США, на ім'я Кетрін заявила, що чоловік зрадив з її власною матір'ю, і про цей роман їй розповіла бабуся.

Про це пише The Sun.

Кетрін опублікувала на платформі TikTok декілька відеороликів під ніком @Katenacious, які докладно описують це випробування.

Вона сказала, що були серйозні тривожні сигнали про її колишнього чоловіка та незаконні стосунки її матері, але зрештою вона проігнорувала знаки, бо не хотіла вірити, що це відбувається.

"Мені не хотілося вірити, що дві людини, яким я довіряла найбільше в цьому світі, могли так мене зрадити", - сказала вона.

Кетрін з чоловіком та дітьми / Фото: скриншот з відео

Першою дивністю, яку вона помітила, було те, як її чоловік та її мати почали по-різному вітати одне одного. Замість незграбних обіймів її мама обіймала чоловіка за шию, а потім "він крутив її по колу, щоб привітатись", стверджувала вона.

"Він також почав на моїх очах масажувати ноги моєї мами", - додала вона.

Вона розповіла, що в День святого Валентина, всього за два дні до того, як вона дізналася про їхній роман, він приніс квіти їй та її мамі.

"Але найбільшим тривожним сигналом було те, що в багатьох випадках при декількох свідках моя мати і колишній чоловік говорили: "Знаєш, якби Кетрін і її батько колись трагічно померли одночасно, ми залишилися б разом", - розповіла вона.

Мама Кетрін / Фото: скриншот з відео

Але саме бабуся допомогла їй усвідомити, що щось не так. Вона стверджувала, що до неї прийшла бабуся і сказала, що, на її думку, між її матір'ю та чоловіком може щось відбуватися через дивну поведінку, яку вона помітила між ними. Вона сказала бабусі, що не знає, як їй слід протистояти цій парі – якщо взагалі слід протистояти їм.

"Вона переконала мене в тому, що правда завжди виходить назовні, і вона порадила мені просто сидіти і чекати", - сказала жінка, додавши, що пізніше тієї ночі вона отримала докази, які їй були потрібні.

Кетрін розповіла, що одного вечора в лютому минулого року, коли її дочки-близнючки були маленькими, вона зателефонувала чоловікові по FaceTime і запитала його, коли він закінчить роботу, оскільки було вже після 21 години. У той час він працював водієм служби доставки, і Кетрін сказала, що помітила, що він був в іншому районі, ніж він сказав.

"Посварилися трохи, а потім стало ще гірше. Раптом я почула жіночий голос. Він перекинувся на пасажирське сидіння, ніби слухаючи цей голос".

Кетрін / Фото: скриншот з відео

Тоді Кетрін запитала чоловіка, чи була з ним ще одна жінка, але він просто назвав її божевільною.

"Моє серце просто вистрибувало з грудей", - сказала вона. "Мені знадобилося декілька хвилин, щоб впасти в паніку і заплакати, а також усвідомити, що я думаю, що я маю рацію".

Кетрін телефонувала чоловікові ще декілька разів після того, як він відмовився показати їй пасажирське сидіння. Потім вона вирішила зателефонувати молодшій сестрі, тому що вона жила вдома з батьками. Її сестра підтвердила побоювання, що вони таки були разом. Дівчина сказала, що раніше того ж дня чоловік забрав тещу і попросив сестру дружини не казати їй про це.

Пізніше Кетрін зателефонувала до своєї мами, яка не відповіла до восьмого телефонного дзвінка, коли вона зізналася дочці, що була із зятем. Вона зажадала, щоб вони обоє прийшли до будинку Кетрін, але її мама і чоловік заперечували якісь зв'язки до наступного дня.

Кетрін поїхала з дітьми з дому, а потім ситуація набула ще одного обороту.

"Тієї ночі, коли я пішла з дочками, моя мати переїхала до мого будинку з моїм чоловіком", — сказала Кетрін. "Вони продовжували грати, доки я не вручила чоловікові документи про розлучення, в яких також говорилося, що я подам заяву на 100% опіку над нашими дітьми".

Вона стверджувала, що її чоловік зрештою втомився від її матері і вигнав її, але її батько прийняв її маму-зрадницю з розкритими обіймами.

Нагадаємо, подруги вперше зустрілися за понад 80 років після жахливої "Кришталевої ночі". Вони втекли з Австрії.

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