Чоловік зраджував дружину з 18-річною дівчиною їхнього сина: як вони "спалилися"

Вона була шокована, дізнавшись, що відбувалося у її будинку.

Жінка була приголомшена, коли дізналася, що її чоловік, з яким вона прожила 20 років, зраджує її з 18-річною дівчиною їхнього сина.

Домогосподарка розповіла про свій "жах і розбите серце" на Reddit.

Так, 41-річна мама двох дітей поділилася, що вона "постаріла" відтоді, як вони познайомилися, однак те, що вона знайшла в телефоні чоловіка, було "емоційно болісним" і залишило її в "глибокій зневірі".

У пари є 15-річна донька та 18-річний син, дівчина якого стала частиною сім'ї від моменту їхнього знайомства у старшій школі: "Ерік абсолютно обожнює Емі», - сказала вона. "Вона його перше кохання, і я завжди вважала її членом сім'ї".

Однак, випадково побачивши текстовий потік на телефоні свого чоловіка за тиждень до цього, вона зрозуміла, що була наївною щодо того, що відбувалося під її власним дахом.

"Я подивилася його телефон і побачила багато їхніх відвертих взаємодій. Я також побачила файл на його комп'ютері, заповнений БДСМ-порно і фотографіями Емі з її Instagram. Повідомлення були наповнені підлими, жахливими речами, сказаними на мою адресу, він постійно порівнював мене з нею", - сказала вона, перш ніж зізнатися, що він, серед іншого, називав її "товстою і старою": "Емі реготала у відповідь на це".

Після цього жінка була по-справжньому шокована, коли дізналася, з ким саме коханий зраджує: "Минулого місяця я знайшла в нашій спальні стринги, які, я знаю, були не мої. Я закрила на це очі, але тепер я знаю, що він зраджує мене і нашого сина".

За її словами, це відкриття залишило її "спустошеною, паралізованою страхом і жахом": "Я нажахана тим, яким психологічним ударом це буде для нашого сина".

Нагадаємо, жінка дізналася про зради нареченого-військового завдяки застосунку для фітнесу. Він спалював калорії далеко не під час пробіжки.

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