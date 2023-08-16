Чоловік зраджував дружину з іншою: як помстився сусід, якому заважав їхній гучний секс

Чоловік вирішив помститися після того, як його сусідка не давала йому спати ночами своїм бурхливим сексом.

На Reddit він поділився, що її роман тривав близько чотирьох місяців. Він пожалівся, що обранець жінки, яка живе поверхом вище, приходив пізно вночі і вони дуже гучно кохалися. У результаті він прокидався серед ночі, все чув та більше не міг заснути.

Тоді він звернув увагу, що в машині загадкового чоловіка є дитячі автокрісла. Він зрозумів, що партнер його сусідки насправді одружений чоловік, який відвідує її у незвичайний час ночі, щоб повернутися до своєї родини до ранку.

Отже, взявши справу до своїх рук, чоловік вирішив покопатися у коханці свого сусіда і зрештою зумів знайти його дружину у соціальних мережах.

"Деякі передісторії. У мене були проблеми з моєю сусідкою зверху до цього. Вона влаштовувала вечірки по понеділках, поверталася додому о 2-й ночі з роботи і голосно розмовляла телефоном. Їй 40 років, вона влаштовує вечірки з 20-річними, крутить романи і живе як підліток. Я намагався поговорити з нею, як із нормальною людиною, про свої проблеми, але їй все одно, і мені довелося залучити асоціацію, щоб зупинити вечірки. Я ненавиджу її. Тому я вирішив дізнатися більше про цю загадкову людину. Я подивився на номерний знак, знайшов адресу та ім'я. Взяв ім'я, пошукав у соціальних мережах і знайшов цю людину та профілі його дружини", - розповів юзер.

Далі чоловік створив одноразовий обліковий запис і повідомив дружині про цей роман.

"Я не бачив його декілька тижнів і дуже добре сплю", - підсумував він, зазначивши, що взагалі не жалкує про свій вчинок.

У коментарях люди похвалили його, сказавши, що він вчинив правильно щодо дружини чоловіка, оскільки тепер вона знає про його зраду.

Ви зробили дружині ласку

Те, що ви зробили, було правильним, чорт забирай

Зрадники заслуговують менше, ніж нічого. Ви вчинили правильно

Нагадаємо, дружина випадково дізналася, що її чоловік побрався з іншим коханим. Стало відомо, чим усе закінчилося.

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