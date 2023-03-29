Чоловік зробив собі кінські очі, котячий ніс та собачі вуха: який він має вигляд (фото)

Фанатик екстремальних змін тіла відтворив на собі риси тварин і тепер хоче перетворитися на "справжнього кіборга".

45-річний колумбієць Кейм Мортісс – справжній фанат екстремальних модифікацій тіла.

Чоловік зробив нескінченну кількість процедур і тепер місцеві жителі називають його "богом". Про це пише dailystar.co.uk.

Так, він зосередив свої зміни на любові до тварин і відтворив різні їхні риси. Зокрема, Кейм зробив татуювання на очах, щоб перетворитися на коня, операцію на носі, щоб мати вигляд як кішка.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Також він роздвоїв язик, як у змії та перетворив свої вуха на собачі.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Руки чоловіка нагадують шкіру крокодила з татуюванням та імплантатами.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Втім, щоб вивести свою трансформацію на новий рівень, він отримав електронний імплантат, щоб стати "справжнім кіборгом". Він може зберігати таку інформацію, як відео, музику, фотографії та файли. Кейм сподівається одного разу пристосувати свій імплант, щоб відкрити свій будинок і навіть сейф.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Мортісс почав змінювати свій образ у 22 роки. А розпочав він з татуювань.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Протягом 23 років він набив сотні татуювань, 54 пірсинги, має 39 силіконових та тефлонових імплантатів, електронний імплантат, три скарифікації (нанесення перманентного маркування на шкіру шляхом вирізування частин шкіри для формування малюнка – Ред.) та три шкірні імплантати.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Втім, через свій зовнішній вигляд він став об'єктом ненависті та словесних образ.

Кейм вважає, що він наймодифікованіший у своїй країні та третій у Латинській Америці.

"Я продовжу свою еволюцію з погляду татуювань, а бодімоди — це пристрасть і мій спосіб життя. Я живу своїм чином і поклоняюсь своєму тілу. Бо я мистецтво. Далі я поставлю ще кілька імплантатів у голову, обличчя та груди, кілька трансдермальних імплантатів, які я зробив спеціально для себе. Я хотів би порадити людям, які думають про зміну, дуже серйозно подумати про це тому, що це не гра. У них будуть проблеми із сім'єю та суспільством", - поділився він.

Нагадаємо, жінка заради схожості з "Барбі" зробила собі "дизайнерську піхву". Вона витрачає великі кошти, щоб бути схожою на відому ляльку.

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