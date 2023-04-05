Чоловік зробив тату найгіршого фото дружини: як вона йому помстилася (відео)

Австралійка Теган Гроув помстилася своєму чоловікові Джарроду після того, як він потрапив у ЗМІ за те, що зробив татуювання її найгіршої фотографії.

Так, нещодавно коханий 30-річної жінки набив на стегні її гримасу.

Фото: ladbible.com

Побачивши це, Теган спершу розлютилася і розплакалася. Втім, потім вона багато сміялася і вигадала свій план помсти.

Жінка також зробила татуювання із кумедним зображенням Джаррода на передпліччі.

"Я виплакала багато сліз, коли вперше побачила татуювання Джаррода, але тоді у мене не було іншого вибору, окрім як пожартувати. Тої ж миті, коли він показав мені тату, я зрозуміла, що хочу помститися йому. Я обрала фотографію, на якій він мав смішний вигляд, і зробила тату на передпліччі приблизно через два місяці після того, як він показав своє татуювання зі мною", - передає слова жінки mirror.co.uk.

Гроув поділилася, що сеанс тривав декілька годин і був не надто болісним.

Зі свого боку, обранець дівчини одразу вподобав малюнок на тілі дружини.

Нагадаємо, 55-річна жінка розповіла, що сталося після того, як вона припинила колоти ін'єкції ботокса в обличчя, які робила протягом 20 років. Вона показала, який має вигляд її чоло.

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