Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чоловік зробив тату найгіршого фото дружини: як вона йому помстилася (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
197
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловік зробив тату найгіршого фото дружини: як вона йому помстилася (відео)

Фото: instagram.com/jarrod_grove

Жінка також зробила татуювання у відповідь.

Австралійка Теган Гроув помстилася своєму чоловікові Джарроду після того, як він потрапив у ЗМІ за те, що зробив татуювання її найгіршої фотографії.

Так, нещодавно коханий 30-річної жінки набив на стегні її гримасу.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

Побачивши це, Теган спершу розлютилася і розплакалася. Втім, потім вона багато сміялася і вигадала свій план помсти.

Жінка також зробила татуювання із кумедним зображенням Джаррода на передпліччі.

"Я виплакала багато сліз, коли вперше побачила татуювання Джаррода, але тоді у мене не було іншого вибору, окрім як пожартувати. Тої ж миті, коли він показав мені тату, я зрозуміла, що хочу помститися йому. Я обрала фотографію, на якій він мав смішний вигляд, і зробила тату на передпліччі приблизно через два місяці після того, як він показав своє татуювання зі мною", - передає слова жінки mirror.co.uk. 

@tegan.n.jarrie Face off #tattoo #tattoocouple #tattooideas #tattoodesign #coupletattoo #ideasfortattoo #tattooprank #tattoofail #tattoochallenge #coupletok #tattootok ♬ original sound - ✨TEGZ N JARRIE✨

Гроув поділилася, що сеанс тривав декілька годин і був не надто болісним.

Зі свого боку, обранець дівчини одразу вподобав малюнок на тілі дружини.

@tegan.n.jarrie Replying to @Shelby Lee revenge is best served with love #fyp #happyanniversary #proudwife #itsokaytocry ♬ original sound - ✨TEGZ N JARRIE✨

Нагадаємо, 55-річна жінка розповіла, що сталося після того, як вона припинила колоти ін'єкції ботокса в обличчя, які робила протягом 20 років. Вона показала, який має вигляд її чоло.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
197
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація