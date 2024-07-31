Чоловік зробив тест на батьківство і дізнався про помилку лише через 23 роки

Весь світ чоловіка перекинувся догори дриґом після того, як він дізнався, що тест на батьківство, який він пройшов за рішенням суду 23 роки тому, дав неправильні результати.

Він розповів, як він мав "короткий роман", коли йому було 20 років, і жінка в результаті завагітніла. Однак, оскільки на той час у неї було декілька партнерів, його попросили пройти тест на батьківство, щоб визначити батька дитини.

Він написав на Reddit: "Результати показали, що я не батько. Справа закрита! Відтоді я про це не думав".

Але 2017 року він вирішив пройти домашній ДНК-тест, бо його цікавить походження та сімейна історія. Він отримав свої результати та продовжив жити звичайним життям. Але так було, поки місяць тому з ним не зв'язався хлопчик.

"Згаданий хлопчик, який народився майже 23 роки тому, ніколи не знав, хто його біологічний батько, і минулого місяця пройшов тест ДНК. Вгадайте хто батько? Так, це одразу пов'язало нас... Я був приголомшений і не міг повірити. Сім'я, мабуть, увесь час думала, що я якимось чином підробив тест на батьківство (чого я не робив). Я відстежив місце, де робили тест, і вони не зберігають жодних записів про тести після того, як минуло 10 років... Отже, ми ніколи не дізнаємося, що сталося", — поділився він.

Визнаючи, що він "наляканий" цією недавньою подією, він хоче вчинити правильно щодо свого сина і домовився про зустріч із ним та його бабусею та дідусем. Він сказав: "Я вперше зустрінуся зі своїм майже 23-річним сином наступними вихідними. Він зустрінеться з моєю дружиною, з якою ми разом уже 19 років, 26-річною дочкою та трьома іншими синами віком 11, 12 та 14 років. Я досі не можу повірити, що це відбувається. Такий широкий спектр емоцій, які вразили мій психічний стан. Наприкінці минулого тижня я знайшов групу підтримки у Facebook під назвою "Друзі NPE" (Not Parent Expected), яка пов'язує вас із групою підтримки, яка відповідає вашому сценарію. У моєму випадку це група для батьків. Схоже, він просто хоче дізнатися, хто його інша родина. Його усиновила бабуся в дитинстві, і, схоже, він отримав дуже гарне виховання у маленькому містечку. Я не знаю, що з усього цього вийде. Я думаю про речі, про які мені ніколи не доводилося думати раніше".

В оновленні він розповів, як його син та його бабуся з дідусем відвідали його будинок вдень і познайомилися з його дружиною та іншими чотирма дітьми. Хоча це було "спочатку ніяково", він зламав лід, поділившись сімейними фотографіями та історіями про тих, хто був у його житті.

Він додав: "Ми всі поговорили, перекусили, поїли та переглянули купу сімейних фотографій, які я записав йому на флешку. Я розклав усе по папках найближчих родичів, материнську та батьківську. Їм, схоже, також сподобався візит. Ми плануємо листуватися зараз і заплануємо ще один візит у найближчі декілька місяців. Поки що все добре!"

Коментуючи його допис, юзери написали: "Ух ти, це дико. Удачі у всьому!", "Ви могли б повернутися до суду і попросити показати файл, якщо хочете з'ясувати, що сталося. Біологічна мама зробила щось дивне?", "Боже мій! Який сценарій! Вітаю із появою сина. І найкращі побажання".

Нагадаємо, у Дурова виявилося понад 100 біологічних дітей у 12 країнах світу. 15 років тому відомий бізнесмен став донором сперми.

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