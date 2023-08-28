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Чоловік зробив величезне татуювання з тюремним знімком Дональда Трампа – фото

Чоловік зробив величезне татуювання з тюремним знімком Дональда Трампа – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
118
Час на прочитання
1 хв
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Чоловік зробив величезне татуювання з тюремним знімком Дональда Трампа – фото

Тату з Дональдом Трампом / Фото: instagram.com/bearded_tokoloshe

Він набив історичне зображення на нозі.

У США чоловік набив татуювання тюремної фотографії Дональда Трампа.

Її колишньому президенту зробили у в'язниці 24 серпня, коли він прибув туди як обвинувачений.

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office / ©
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office

Світлину готового малюнка на тілі чоловік на ім'я Майк розмістив у своєму Instagram. Історичне зображення він набив на нозі.

Для перегляду гортайте праворуч

"Я з Трампом! Буквально…" - прокоментував він.

Користувачі взялися коментувати побачене. Якщо одні оцінили тату, то інші розкритикували його.

  • Це неймовірно!
  • Мені теж таке потрібно
  • Коли в тебе є гроші і 0 життєвих цінностей
  • Божевілля

Нагадаємо, 24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці як обвинувачений у справі про втручання у президентські вибори, де політика зареєстрували як ув'язненого та зробили його фото. Політик став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.

Після цього політик вийшов під заставу.

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Дата публікації
Перегляди
118
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