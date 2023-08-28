Чоловік зробив величезне татуювання з тюремним знімком Дональда Трампа – фото

Він набив історичне зображення на нозі.
У США чоловік набив татуювання тюремної фотографії Дональда Трампа.
Її колишньому президенту зробили у в'язниці 24 серпня, коли він прибув туди як обвинувачений.
Світлину готового малюнка на тілі чоловік на ім'я Майк розмістив у своєму Instagram. Історичне зображення він набив на нозі.
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"Я з Трампом! Буквально…" - прокоментував він.
Користувачі взялися коментувати побачене. Якщо одні оцінили тату, то інші розкритикували його.
- Це неймовірно!
- Мені теж таке потрібно
- Коли в тебе є гроші і 0 життєвих цінностей
- Божевілля
Нагадаємо, 24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці як обвинувачений у справі про втручання у президентські вибори, де політика зареєстрували як ув'язненого та зробили його фото. Політик став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.
Після цього політик вийшов під заставу.
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