Чоловік зробив величезне татуювання з тюремним знімком Дональда Трампа – фото

Він набив історичне зображення на нозі.

У США чоловік набив татуювання тюремної фотографії Дональда Трампа.

Її колишньому президенту зробили у в'язниці 24 серпня, коли він прибув туди як обвинувачений.

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office

Світлину готового малюнка на тілі чоловік на ім'я Майк розмістив у своєму Instagram. Історичне зображення він набив на нозі.

Для перегляду гортайте праворуч

"Я з Трампом! Буквально…" - прокоментував він.

Користувачі взялися коментувати побачене. Якщо одні оцінили тату, то інші розкритикували його.

Це неймовірно!

Мені теж таке потрібно

Коли в тебе є гроші і 0 життєвих цінностей

Божевілля

Нагадаємо, 24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці як обвинувачений у справі про втручання у президентські вибори, де політика зареєстрували як ув'язненого та зробили його фото. Політик став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.

Після цього політик вийшов під заставу.

Читайте також: