Чоловік із карликовістю зростом 122 см поділився порадами щодо знайомств після того, як одружився зі своєю коханою, зріст якої становить 163 см.

Історія пари набула широкого розголосу після того, як відео з їхнього весілля стало вірусним у Мережі, передає Daily Star.

Йдеться про Тімоті Муту та Аніта Вінг Лі, які познайомилися 2021 року. Спочатку вони були друзями, і лише згодом їхні стосунки переросли у романтичні. У червні 2025 року пара побралася.

За словами Тімоті, ключем до успіху стало саме дружнє спілкування без тиску очікувань.

«Я просто хотів подружитися з Анітою. Це не було так, що я збирався запросити її на побачення, а якщо вона погодиться, то запрошу на наступне, і вже на третьому побаченні ми станемо парою. Я навіть не замислювався над цим. Коли я подивився на це з такого боку, мені стало набагато спокійніше».

Тімоті Муту та Аніта Вінг Лі / © Jam Press

Після весілля пара почала ділитися своїм повсякденним життям у соцмережах. Одне з відео, де показано, як різниця у зрості допомагає їм у побуті — наприклад, одночасно користуватися верхніми та нижніми шафками — швидко стало вірусним, зібравши понад 1,7 мільйона переглядів.

Зростання популярності підштовхнуло подружжя відкритіше говорити про свої стосунки, а Тімоті — ділитися порадами для чоловіків, які можуть відчувати невпевненість через зовнішність.

«Зріст ніколи не був тим, чому ми обоє навмисно надавали пріоритет у стосунках. У цих стосунках нас відрізняє саме взаєморозуміння та збіг цінностей. Нас об’єднують віра, спільні цілі та довгострокове бачення майбутнього. Цей фундамент набагато важливіший за зовнішні риси».

Попри хвилю популярності, реакція в Інтернеті була неоднозначною. Втім, пара зосереджується на позитиві та підтримці.

«Наш весільний допис несподівано став вірусним і охопив мільйони людей по всьому світу. Більшість коментарів стосувалися кохання, радості та надії. Звісно, в Інтернеті можна натрапити на критику, але ми не дозволяємо їй визначати наше сприйняття. Ми зосереджуємося на тисячах добрих повідомлень від людей, які кажуть, що наші стосунки дають їм сміливість обирати кохання, попри поверхневі очікування».

