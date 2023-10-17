Чоловік зруйнував шлюб сусіда, який "пхав свого носа куди не треба": що сталося

Чоловік розповів, як зруйнував шлюб свого сусіда після того, як той доніс на нього за куріння.

Про це пише Mirror.

Попри те, що йому було 30 років, він не хотів, щоб про його звичку знав тато, який категорично проти куріння. На Reddit він сказав: "Я жив в іншій країні поки навчався, та декілька років працював, а три роки тому повернувся додому і живу з мамою та татом. Я підсів на куріння. В кепські дні я курю від п'яти-шести до пачки сигарет. Тепер я час від часу курю під час вечірок або у разі стресу".

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Далі він пояснив, що живе у багатоквартирному комплексі з дев'ятьма іншими сім'ями, одна з яких – 50-річний сусід, його дочка, сестра та племінник. Хоча його сусід одружений, він більшу частину року проводить далеко від дружини, оскільки вона працює в іншому місті.

Чоловік додав: "Удома відбуваються деякі проблеми, пов'язані зі шлюбом мого двоюрідного брата, напруженість висока, і я в стресі. Тому я пішов на терасу прогулятися та покурити. Якось на терасу прийшов сусід. Зазвичай я уникаю людей і збирався викинути сигарету, але він сказав, що все гаразд і не варто турбуватися про це. Я відійшов у дальній кут, закінчив і пішов. Однак через декілька днів він розповів моєму батькові, що я курю. Тато був дуже злий. Хоча я сердився на сусіда, я не став йому протистояти".

Декілька днів потому він помітив, як його сусід "вступав у романтичні стосунки" з жінкою, коли зустрічався з клієнтом по роботі, і, припустивши, що це була його дружина, більше про це не думав. Так було доти, доки він не порушив це питання у розмові з племінником свого сусіда.

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"Я сказав йому, що десь бачив його тітку та дядька, і запитав, чи надовго його тітка повернулася, і він сказав, що вона все ще в іншому місті", - розповів він.

У результаті, племінник розповів про це вдома. Жінка дізналася про невірність коханого та влаштувала скандал.

Зі свого боку, чоловік зазначив, що, швидше за все, промовчав би про їхній роман, якби сусід не пхав свого носа не в свої справи та не доніс, що він курить.

Нагадаємо, чоловік, який 11 років зраджує дружину, розсекретив 7 ознак невірності. Зрадник вказав на "тривожні дзвіночки".

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