Чоловік зруйнував сімейний будинок ущент через щурів – фото

Чоловік розірвав свій будинок на частини у відчайдушній спробі позбутися масового нашестя щурів – але все одно може бути змушений покинути його через вторгнення.

Про це пише Daily Star.

42-річний Девід Галлард каже, що гризуни спричинили хаос у його помешканні, перетворивши його на "біологічну загрозу здоров'ю". Шкідники прорили тунелі крізь ізоляцію, зруйнували дах кухні, перекрили водопровід і навіть прогризли електромережу шість разів.

Девід із Паклчерча, Велика Британія, вважає, що проблема почалася в червні 2020 року через собак, які живуть по сусідству. Близько трьох місяців тому він вперше помітив гризунів і одразу ж повідомив про проблему власника сусіднього будинку.

Будинок Девіда / Фото: SWNS

Але прогрес у вирішенні проблеми зупинився, і сім'я почала чути звуки шкрябання під стелею. Це означало, що він був змушений вжити рішучих заходів.

Батько трьох дітей розгромив свою кухню, відчайдушно намагаючись знищити щурів і перекрити їм шляхи проникнення. Швидких загарбників, деякі з яких, за його словами, "розміром з маленького кота або кролика", часто можна побачити, як вони бігають їхнім садом.

Інженер-технолог, який живе з 34-річною дружиною Сашею, розповів, що їхні троє маленьких дітей були змушені переїхати до бабусі та дідуся через ситуацію. Батько навіть подумує про те, щоб "продати будинок і переїхати до іншого.

"Наш будинок став майже непридатним для життя", - пояснив він. "Це просто абсолютне жахіття".

Будинок Девіда / Фото: SWNS

Настання теплої погоди лише погіршило ситуацію: сім'я витратила понад 1000 фунтів стерлінгів (53 тисячі гривень) на боротьбу зі шкідниками та виклик електрика. Працівник однієї компанії з боротьби зі шкідниками описав зараження як одне з найгірших, яке він бачив за десятиліття своєї роботи.

Будинок Девіда / Фото: SWNS

Девід і Саша, акушерка Національної служби охорони здоров'я, переїхали до орендованого житла. Подружжя пояснило, що це було зроблено для того, щоб працівники могли розпочати 12-тижневу програму з винищення щурів, яка коштує сотні фунтів стерлінгів.

Девід додав: "Я хотів би описати вам запах, але його просто не передати словами. Вони прорили тунель крізь суху дошку до каналізаційної системи, і там стоїть сморід щурячих фекалій і сечі. Нам доводилося збирати мішки для сміття, повні щурячого посліду. Це просто абсолютно огидно".

Будинок Девіда / Фото: SWNS

Нагадаємо, хлопець після вечірки прокинувся з оленем у своєму ліжку. Як він туди потрапив, залишається загадкою.

Читайте також: