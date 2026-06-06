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У США чоловік настільки болісно сприйняв новину про розлучення, що сів за кермо екскаватора та почав руйнувати сімейний будинок, поки всередині перебували його дружина та дві доньки.

Як пише Oddity Central, інцидент стався в окрузі Батлер, штат Пенсильванія, і тепер чоловікові загрожує низка кримінальних обвинувачень.

За даними правоохоронців, 48-річний Ерік Перрза дізнався від дружини, що вона вирішила припинити шлюб і вже подала заяву на розлучення. Така новина спричинила в нього вкрай агресивну реакцію.

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Як повідомляється, напередодні чоловік вживав алкоголь. Після сварки він нібито заявив дружині: «Якщо все скінчено, я знесу цей будинок».

Спочатку ці слова могли здатися емоційним сплеском, однак незабаром чоловік перейшов від погроз до дій.

За інформацією місцевих ЗМІ, Перрза сів у будівельний екскаватор і почав навмисно руйнувати власний будинок. Під ударами важкої техніки опинилася задня частина споруди.

Чоловік зруйнував будинок екскаватором / © скриншот з відео

Найбільше правоохоронців шокувало те, що під час руйнування будинку всередині залишалися його дружина та дві доньки.

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Під час екстреного дзвінка до служби 911 було чути гучні звуки ударів і руйнування конструкцій. На щастя, жінці та дітям вдалося уникнути травм.

Після того як частина будинку була зруйнована, чоловік припинив свої дії, зайшов до середини, забрав спортивну сумку та поїхав з місця події.

Невдовзі його затримала поліція.

Наразі Ерік Перрза перебуває під вартою. Йому висунуто декілька звинувачень, серед яких створення небезпечної ситуації, необережне наражання людей на небезпеку та порушення громадського порядку.

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Попри те, що на перший погляд будинок не має повністю знищений вигляд, експерти вважають наслідки набагато серйознішими.

Слідчі повідомили журналістам, що конструктивні пошкодження виявилися настільки значними, що споруда може становити небезпеку для проживання. Через це будинок, імовірно, доведеться повністю знести.

Таким чином сімейний конфлікт, який розпочався зі звістки про розлучення, завершився не лише кримінальною справою, а й фактичною втратою родинного житла.

Нагадаємо, військовослужбовець організував замовне вбивство тещі, яку вважав винною у розпаді своєї сім’ї.

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