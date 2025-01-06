Чоловік зупинив язиком рекордну кількість електичних вентиляторів – відео

Він здобув черговий світовий рекорд.
Індійський каскадер встановив світовий рекорд Гіннеса, зупинивши язиком 57 електричних вентиляторів за одну хвилину.
Про це йдеться на сторінці видання в Instagram.
Кранті Кумар Панікера, він же "людина-дрель", прийняв виклик на зніманнях італійського телесеріалу Lo Show Dei Record у Мілані.
За відведений час Панікера зупинив язиком 57 вентиляторів, чого вистачило, щоб завоювати титул переможця.
Глядачі були спантеличені новим рекордом, про що написали у коментарях:
- Чому це взагалі вартує запису?
- Як йому не відрізало язик?
- Не вважаю це талантом
- Лише індійці здатні на таке
Серед інших титулів сміливця в Книзі рекордів Гіннеса – найбільша кількість цвяхів, забитих у ніс молотком за одну хвилину (22) та найважчий автомобіль, який тягнув (1944 кг).
Нагадаємо, черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася 1908 року.
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