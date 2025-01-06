Чоловік зупинив язиком рекордну кількість електичних вентиляторів – відео

Індійський каскадер встановив світовий рекорд Гіннеса, зупинивши язиком 57 електричних вентиляторів за одну хвилину.

Про це йдеться на сторінці видання в Instagram.

Кранті Кумар Панікера, він же "людина-дрель", прийняв виклик на зніманнях італійського телесеріалу Lo Show Dei Record у Мілані.

За відведений час Панікера зупинив язиком 57 вентиляторів, чого вистачило, щоб завоювати титул переможця.

Індійський каскадер встановив світовий рекорд Гіннеса, зупинивши язиком 57 електричних вентиляторів за одну хвилину.

Глядачі були спантеличені новим рекордом, про що написали у коментарях:

Чому це взагалі вартує запису?

Як йому не відрізало язик?

Не вважаю це талантом

Лише індійці здатні на таке

Серед інших титулів сміливця в Книзі рекордів Гіннеса – найбільша кількість цвяхів, забитих у ніс молотком за одну хвилину (22) та найважчий автомобіль, який тягнув (1944 кг).

Нагадаємо, черниця з Бразилії стала найстаршою людиною у світі. Згідно з даними, вона може бути останньою живою людиною, яка народилася 1908 року.

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