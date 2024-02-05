Чоловік зустрів 40 своїх двійників і дізнався жорстоку правду – фото

Комік зустрівся із 40 своїми двійниками і зробив декілька дивних спостережень про себе.

Про це він розповів Metro.

35-річний Рей Бредшоу поділився, що всюди шукав своїх двійників – голомозих чоловіків із рудими бородами.

Відтоді, як британець запустив свій сайт The One, понад 300 людей надіслали йому фотографії, стверджуючи, що вони його двійники.

"Деякі з них думають, що вони схожі на мене, і це насправді досить образливо", - сказав Рей. "Був один, якому було близько 60".

Рей Бредшоу / Фото: instagram.com/comedyray

Тож чоловік влаштував з'їзд двійників, де він виступив перед усіма зі стендапом.

За його словами, сусіди були спантеличені, коли побачили, як "одна людина увійшла в одну й ту саму будівлю 20 разів і жодного разу не вийшла".

"Це було тривожно", - сказав Рей, дивлячись на аудиторію, повну трохи спотворених варіацій самого себе. "Там було 20 лисих рудих людей", - додав він про цей дивний концерт, пояснюючи, як всі вони почали об'єднувати різні життя одне одного в одну велику, голомозу, руду істоту.

"Замість того, щоб говорити "я", я сказав би "ми", — зазначив він.

Якоїсь миті компанія забула, що перебуває на стендап-концерті, і почала обмінюватися враженнями про життя. Зокрема, двоє чоловіків виявили, що мешкали в одному селі і ніколи не зустрічалися.

Рей усвідомив одне: як сильно його безволосі товариші ненавиділи той факт, що вони, як і він, були голомозими. Вони комплексують.

"Багато людей думають, що голомозість — це їхня відмінність", — сказав Рей. "Коли я говорив з усіма, я думав, що в них буде така ж цікава історія, як і в мене. Ні. Дехто сприймає це дуже, дуже важко".

Багато хто з них облисів під час карантину, коли голив голову, і волосся просто так і не виросло. Але Рей зі сміхом пригадав свою історію з облисінням.

"Мені було 24 або 25, і я підстригся, і це коштувало дешевше, ніж зазвичай, і я запитав, чому, і перукар сказав: "Ну, ти лисієш, тому я не маю брати з тебе повну ціну", — поділився Рей.

На концерті ніхто не прийняв запрошення "плюс один", побоюючись, що їхні подружки втечуть із двійником. Тож, комік дійшов висновку, що у його двійників проблеми із самооцінкою.

Зараз Рей працює над комедійним шоу під назвою Doppelginger про дивний і напрочуд корисний досвід, який привів його до Манчестера, Лондона і навіть до Індії, щоб випити зі своїми рудими друзями.

"Мені сказали, що Скандинавія це ще й лиса, руда гаряча точка".

Але все почалося у Мельбурні 2016 року. Він виступав на фестивалі комедії і дізнався, що наступного дня відбудеться парад рудих геїв. Тепер щоразу, коли він бачить голомозого рудого чоловіка, він фотографує його.

Нагадаємо, Трампу здалося, що він схожий на Елвіса Преслі. Колаж із двох фотографій експрезидент опублікував у своїй соцмережі.

Читайте також: