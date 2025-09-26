Чоловік зустрів Ісуса після смерті і повернувся до життя з місією: дивовижна історія

Американець Чейз Скайлар ДеМайо, який пережив клінічну смерть / © Jam Press

Реклама

Американець Чейз Скайлар ДеМайо розповів, що після зупинки серця пережив вихід із тіла, під час якого зустрів образ, схожий на Ісуса. Цей образ доручив чоловікові повернутися на Землю з місією «поширювати любов».

Про це повідомляє Mirror.

Чейз проходив виснажливі тренування, готуючись до служби у Військово-повітряних силах США, коли раптово знепритомнів. Чоловіка доправили до лікарні, де обстеження не показали критичних проблем. Однак невдовзі його зір почав розпливатися, і Чейз відчув, що здіймається над власним тілом — тоді й відбулася зустріч із образом, який він назвав знайомим.

Реклама

«Останнє, що я почув, були сирени. Потім я почув заспокійливий голос, який сказав, що все буде добре. Я зовсім не відчував страху — лише спокій. Я бачив своє тіло зверху, піднімаючись вгору, немов торнадо, серед світла, ангелів, сміху й музики, схожої на дзвони», — поділився пережитим американець.

«Я опинився в яскравому саду з кольорами, яскравішими, ніж будь-що на Землі. Там я побачив Ісуса. Це був не звичний образ — у нього було кучеряве каштанове волосся, зелені очі й тепла усмішка. Він грався з дитиною, яка була моїм молодшим, щасливішим «я». Ми спілкувалися без слів. Він сказав мені повернутися і поширювати любов, сміх, світло й радість. Нагадав про моє справжнє призначення на Землі — поза щоденними труднощами. Незалежно від минулого, у мені є світло, яке я маю шукати й ділитися ним», — розповів Чейз.

На той момент йому було лише 19 років. Того дня хлопець уже почувався незвично, а причину пояснили лікарі: до крапельниці випадково потрапила повітряна емболія, що спричинила зупинку серця.

Коли Чейз прийшов до тями, його вже від’єднали від апаратів, а серце працювало, наче нічого не сталося.

Реклама

Чейз Скайлар ДеМайо у лікарні / © Jam Press

«Мене швидко виписали, усі тести показали відсутність пошкоджень. Але я пам’ятаю все. Я був повністю свідомий. Початковий біль змінився на спокій. Була несподіванка, але не страх смерті. Це було красиво й умиротворено, ніби прохолодний лід залишав мої груди. Спершу я не хотів покидати сад, але зрозумів, що моє завдання ще не виконане», — розповів чоловік.

Американець, який кілька хвилин офіційно вважався мертвим, переконує, що тепер відчуває емоції інших людей, а під час молитви чи розмови з Богом та Ісусом його «долоні починають поколювати». Він також вірить, що здатен лікувати руками.

Через проблеми зі здоров’ям чоловікові довелося залишити військову службу. Згодом Чейз захистив докторську дисертацію з холістичного консультування і нині допомагає людям знаходити їхнє покликання.

Чейз Скайлар ДеМайо / © Jam Press

«Це змінило все в моєму житті. Я женуся за забутими радощами. І щодня нагадую собі жити з метою, знаходити світло навіть у темряві. Я вдячний і оновлений. Я приховував свій досвід роками, щоб уникнути осуду, але тепер бачу в цьому дар, який змінив мій шлях. Я більше не боюся смерті й приймаю те, наскільки крихке життя. Я й досі спілкуюся з Ісусом, ангелами й знаходжу спокій у невідомому», — додав чоловік.

Реклама

До слова, Пегі Робінсон, яка двічі пережила клінічну смерть, розповіла, що під час другого випадку зустріла Бога та Ісуса. Жінка «кричала на Бога», відмовляючись залишатися в потойбіччі, і вимагала повернути її на Землю, щоб виховувати своїх дітей.