Чоловік звинуватив дружину у моторошній знахідці службою безпеки аеропорту: що у нього було

Чоловік звинуватив свою дружину у пригоді, яка завадила йому пройти перевірку безпеки в аеропорту та може призвести до штрафу у розмірі 15 000 доларів.

Про це пише Independent.

Офіцери Управління транспортної безпеки (TSA) у національному аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана в американському штаті Вірджинія виявили заряджений пістолет у ручній поклажі чоловіка, коли він проходив через рентгенівський апарат.

Зброя була знайдена і конфіскована під час огляду ручної поклажі, хоча пасажир заперечував будь-які відомості про те, що вона там перебувала, і сказав, що сумку йому збирала дружина.

Знайдений пістолет у ручній поклажі / Фото: TSA

TSA підтвердило, що, залежно від обставин, може стягуватися великий збір.

Це була шоста вогнепальна зброя, перехоплена в аеропорту за три тижні.

За даними TSA, 2023 року на 262 із 430 контрольно-пропускних пунктів аеропортів США було виявлено 6542 одиниці вогнепальної зброї. З цієї зброї 88 відсотків було заряджено.

У США пасажирам дозволяється подорожувати лише з вогнепальною зброєю в зареєстрованому багажі, і вона повинна бути вивантажена і упакована в "жорсткий футляр, що замикається", який "має бути доставлений на стійку реєстрації авіакомпанії для декларування", згідно з правилами TSA.

Нагадаємо, у Польщі через жарт в аеропорту туриста не впустили до літака і оштрафували. Турист летів на відпочинок до Туреччини.

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