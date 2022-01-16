Чоловік звинуватив матір його дітей в крадіжці сперми: хотів сина, а народилось - двоє

Судовий процес ще триває.
У турецькій провінції Ізмір 61-річний бізнесмен звинуватив 45-річну матір своїх дітей в крадіжці його сперми. Жінка ж вимагає від нього заплатити їй 37 тис. доларів.
Про це повідомляє nypost.com.
Чоловік у суді звинуватив матір своїх дітей у тому, що вона вкрала його сперму. Проте суд відхилив цю скаргу, зазначивши, що це неможливо.
Натомість 45-річна Севтап Сенсарі розповіла, що в неї із чоловіком у 2000 році були стосунки. Він обіцяв з нею одружитись, якщо вона народить йому сина. Для цього жінка погодилась на екстракорпоральне запліднення. Проте коли Севтап народила хлопчиків-близнюків, то чоловік відмовився від своїх намірів.
Через це жінка подала до суду та вимагає від чоловіка виплатити їй 37 тис. доларів. Хоч бізнесмен відмовився від проведення ДНК-експертизи, суд визнав, що близнюки - це його діти. Судовий процес ще триває.
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