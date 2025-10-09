Чоловік з’їв 3 кг желейок за 3 дня: що з ним сталося потім

Желейки

Реклама

33-річного Натана Ріммінгтона з Південного Йоркширу доправили до лікарні після того, як він за три дні з’їв понад три кілограми желейних пляшок коли Haribo. Чоловік потрапив до медиків із гострим болем у шлунку, температурою та високим тиском.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Бізнесмен, який займається продажем вантажівок, розповів, що придбав великий пакет солодощів за 18 фунтів стерлінгів, аби «заспокоїти нічне бажання». За три ночі він з’їв увесь пакет, що еквівалентно приблизно 10 тисячам калорій цукру.

Реклама

Після цього Ріммінгтон почав відчувати сильні спазми у шлунку, запаморочення та різкі коливання температури тіла. Зрештою він знепритомнів удома та потрапив до лікарні Ротергема, де провів майже тиждень.

У лікарні Ротергема медики зафіксували небезпечно високий тиск. Спершу підозрювали харчове отруєння, але згодом з’ясували: причиною стала надмірна кількість цукру та желатину. У чоловіка діагностували гострий дивертикуліт — запалення стінок товстої кишки.

Ріммінгтона лікували антибіотиками та внутрішньовенним введенням рідини. Операції вдалося уникнути. Протягом шести днів у лікарні йому забороняли вживати будь-яку їжу та напої через рот.

«Це була моя власна дурна провина, і з того часу я не з’їв жодної пляшки коли. Це як посттравматичний стресовий розлад, я бачу пляшку коли і думаю, що опинюся у відділенні невідкладної допомоги. Моя порада, щоб уникнути того ж самого з кимось іншим, — просто робіть це помірно, не знущайтеся та не набирайте кілограми за раз, як я», — зізнався чоловік.

Реклама

Випадок збігся у часі з новими урядовими обмеженнями у Великій Британії. З 1 жовтня набули чинності правила, які забороняють акції «Купи один — отримай безкоштовно» на солодощі, снеки та газовані напої, а також безкоштовне доливання газованої води у ресторанах і кафе. У січні 2025 року планується запровадження заборони на рекламу шкідливої їжі до 21:00.

За даними британського уряду, ці заходи є частиною стратегії боротьби з ожирінням, яку вперше анонсували ще у 2021 році.

Нагадаємо, одружений з українкою британець поділився веселими спостереженнями про борщ, назвавши його «небезпечним».