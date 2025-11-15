Чоловік з’їв бургер і помер: що стало причиною

Бургер / © unsplash.com

Вчені офіційно підтвердили першу смерть, пов’язану з алергією на м’ясо — синдромом альфа-гал. Чоловік помер у 2024 році, з’ївши звичайний бургер. Причиною хвороби, яку не одразу розпізнали, став укус кліща.

Про це пише Yahoo.News.

За даними дослідників, чоловік почав сильно блювати через кілька годин після того, як з’їв бургер на барбекю в Нью-Джерсі. На жаль, врятувати його не вдалося.

Встановити справжню причину смерті вдалося не одразу. Вченим знадобилися місяці, щоб з’ясувати, що чоловік страждав на синдром альфа-гал і помер саме від нього.

Як з’ясувалося, за два тижні до смерті у чоловіка вже була сильна алергічна реакція після вживання стейка. Проте цей випадок не пов’язали з анафілаксією.

«Трагедія в тому, що вони не сприйняли той епізод як анафілаксію і, відповідно, не пов’язали його з яловичиною в той час», — заявив NBC News співавтор дослідження Томас Платтс-Міллс, алерголог зі Школи медицини Університету Вірджинії, який допоміг відкрити синдром альфа-гал.

Що таке синдром альфа-гал

Синдром альфа-гал — це алергічна реакція на молекулу цукру (галактоза-альфа-1,3-галактоза), що міститься в червоному м’ясі та інших продуктах тваринного походження.

Ця хвороба не є вродженою — її спричиняють укуси кліщів, найчастіше так званого «кліща самотньої зірки» (lone star tick), хоча й інші види кліщів можуть бути переносниками.

Синдром альфа-гал не схожий на інші харчові алергії. Його головна небезпека — у відкладеній реакції. Симптоми можуть з’явитися через кілька годин після вживання м’яса, а не миттєво.

Через це люди часто плутають симптоми (нудоту, блювоту, біль у животі) зі звичайним харчовим отруєнням і не звертаються по належну допомогу.

Вчені підозрюють, що багато людей, які страждають на синдром альфа-гал, можуть навіть не знати про свій діагноз. Ситуація ускладнюється тим, що через потепління та м’які зими укуси кліщів стають все більш поширеним явищем протягом усього року.

Люди, які підозрюють у себе наявність синдрому, можуть пройти спеціальне тестування.

На жаль, ліків від синдрому альфа-гал не існує. Вчені рекомендують людям з цим діагнозом повністю уникати всіх м’ясних продуктів, а також молочних продуктів, желатину та деяких ліків, виготовлених на тваринній основі.

