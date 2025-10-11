ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Чоловік з’їв невідому фіолетову рослину, яка виявилася токсичною (фото)

Американець вирішив спробувати на смак невідому рослину зі свого двору. У Reddit йому пояснили, що це отруйна декоративна Tradescantia pallida.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
«Невідома рослина», яку з'їв чоловік. Фото: Better-Music-1707/Reddit

«Невідома рослина», яку з’їв чоловік. Фото: Better-Music-1707/Reddit

У США чоловік скуштував невідому фіолетову рослину, яку виявив на задньому дворі нещодавно придбаного будинку. Публікація викликала активне обговорення серед користувачів.

Своє фото чоловік він виклав на Reddit і запитав, що це за рослина. Він зазначив, що на смак вона «як цибуля».

Один із найпопулярніших коментарів, який набрав понад п’ять тисяч вподобань, належить користувачу Few_Vegetable_9939. Він визначив рослину як Tradescantia pallida — декоративний вид, відомий під назвами Purple Heart або Purple Queen, і застеріг не вживати її в їжу.

«Не їжте його, він слаботоксичний», — попередив коментатор.

Інші користувачі з гумором відреагували на ситуацію, називаючи спробу визначити рослину «через смак» небезпечним експериментом.

«Хто їсть випадкову рослину, щоб визначити її, це, як на мене, поведінка, що веде до смерті», — зазначив користувач Reddit.

Дискусія швидко переросла в обговорення схожих випадків і досвіду розпізнавання дикоросів. Один із коментаторів навів приклад, коли люди плутають дику моркву (Queen Anne’s Lace) із болиголовом, який є смертельно отруйним.

«Невідома рослина», яку з’їв чоловік. Фото: Better-Music-1707/Reddit

«Невідома рослина», яку з’їв чоловік. Фото: Better-Music-1707/Reddit

Варто зазначити, що Tradescantia pallida — це декоративна рослина з фіолетовими пагонами й дрібними рожево-фіолетовими квітами. Її часто висаджують у садах і вирощують у горщиках, однак сік рослини може викликати подразнення шкіри та шлунково-кишкові розлади при проковтуванні.

Нагадаємо, 33-річного Натана Ріммінгтона з Південного Йоркширу доправили до лікарні після того, як він за три дні з’їв понад три кілограми желейних пляшок коли Haribo. Чоловік потрапив до медиків із гострим болем у шлунку, температурою та високим тиском.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

