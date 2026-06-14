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Мед вважається одним із найпопулярніших натуральних продуктів у світі, проте мало хто здатен уявити, що можна з’їсти понад кілограм цього густого продукту менш ніж за хвилину.

Попри те, що на перший погляд завдання може здатися не надто складним, насправді консистенція меду робить його споживання справжнім випробуванням.

На відміну від води чи інших напоїв, мед надзвичайно густий і в’язкий, тому швидко ковтати його набагато складніше. Водночас він не є твердою їжею, що створює додаткові труднощі під час подібних рекордних спроб.

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Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Ортольф, який давно відомий своєю участю в незвичайних змаганнях та рекордах, пов’язаних із їжею й напоями.

Під час спроби, що відбулася в місті Аугсбург у Німеччині, чоловік встановив новий світовий рекорд зі споживання меду за одну хвилину. За 60 секунд він зумів з’їсти 1 273 грами меду.

Відео рекордного досягнення швидко набрало популярності в Інтернеті та активно поширюється користувачами соціальних мереж. На кадрах видно, як Ортольф безперервно зачерпує мед великою ложкою просто з відра та ковтає його з вражаючою швидкістю.

Багато глядачів зазначають, що сам ролик не повною мірою передає складність цього досягнення. Через густу консистенцію меду більшість людей навряд чи змогли б підтримувати такий темп протягом усієї хвилини, не ризикуючи вдавитися.

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