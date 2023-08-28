Чоловіка двічі вдарила блискавка менш ніж за 5 хвилин – фото

Китаєць може вважати, що йому дуже пощастило вижити, після того, як у нього двічі вдарила блискавка протягом 5 хвилин.

Про це пише odditycentral.com.

Шанси на те, що людину вдарить блискавка протягом життя, становлять приблизно 1 із 15300, але шанси на те, що її вдарить блискавка двічі, значно нижчі. Є причина, через яку кажуть, що блискавка ніколи не б'є в те саме місце двічі. І все ж таки іноді трапляються неймовірні речі, наприклад, історія Лю Наня.

Лю Нань / Фото: Dimsum Daily

Чоловік перебував біля свого будинку в Цзуньї, провінція Гуйчжоу, під час грози минулого місяця, коли він побачив біле світло, а потім знепритомнів і впав на землю. Щойно він встиг усвідомити те, що сталося, як знову побачив яскраве світло і знову знепритомнів.

Коли Лю прокинувся вдруге, він побачив, як його дружина і діти, охоплені страхом, лежали на землі. Він знав, що в нього вдарила блискавка, і негайно викликав швидку допомогу. Чоловіка доправили до місцевої лікарні, де медики підтвердили, що в нього вдарила блискавка не один раз, а двічі. У нього були опіки третього ступеня на ногах, спині та сідницях.

Лю Нань / Фото: odditycentral.com

"У той момент я знепритомнів, і мені знадобилося декілька миттєвостей, щоб отямитися", — сказав Лю. "Потім знову з'явилося світло, і блискавка вдарила, коли я лежав на землі. Хоча я знав, що мене вдарило струмом, я не знав, що вся земля також була електризована".

Удари блискавки зазвичай спричиняють серйозні пошкодження шкіри жертви, і випадок Лю Наня не став винятком.

Лю Нань / Фото: odditycentral.com

Приблизно через місяць опікові рани китайця все ще не загоїлися. На щастя, його стан зараз стабільний, і він може вважати, що йому пощастило, що він залишився живим.

Нагадаємо, у Німеччині туристи зустріли у горах голого "чоловіка-вовка" зі списом. За їхніми словами, він мав вигляд людини кам'яної доби з підручника історії.

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