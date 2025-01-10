Чоловіка двічі вдарила блискавка під час риболовлі: він спантеличив своєю реакцією – відео

"Найсміливіший рибалка у світі" продовжив ловити рибу після удару блискавки та отримав новий удар.

На відео, опублікованому на Reddit, можна побачити двох рибалок по пояс у річці під час грози.

Вони занурюються все глибше, сподіваючись упіймати свою здобич. Коли один із чоловіків піднімає вудку, в неї вдаряє блискавка, і він одразу ж кидає її, махаючи рукою.

Повернувшись до річки, чоловік, який щойно отримав удар, вирішує знову закинути вудку, не маючи жодного уявлення про те, що станеться далі. І виявилося, що блискавка насправді б'є двічі, оскільки він знову отримав розряд із неба.

Саме в цей момент рибалки нарешті визнали, що перебувати у воді під час грози, мабуть, не найкраще місце, і почали виходити.

Чоловіка двічі вдарила блискавка під час риболовлі

Користувачі Мережі були спантеличені побаченим:

Ці хлопці буквально настільки тупі, що аж боляче

Буквально щойно розповідав своєму синові правила плавання, які містять необхідність виходити з води, коли на вулиці штормить. Треба показати йому це відео

Із нього вийшов би кращий водій автобуса, ніж рибалка. Він чудовий диригент

Можливо, він подумав, що було б добре застосувати науковий підхід і повторити експеримент, щоб побачити, чи дасть він той самий результат

Нагадаємо, у листопаді туристку вбила блискавка на очах у чоловіка під час відпустки. Вони ходили перуанськими горами, коли сталося нещастя.

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