Чоловіка на 70 років відправили до в'язниці через незвичний вчинок: що він накоїв

У США 36-річний Ларрі Пірсон був засуджений до 70 років позбавлення волі через те, що під час затримання він плюнув у поліцейських.

Про це пише ladbible.com.

Ларрі Пірсона звинувачували в тому, що він плюнув у поліцейських у Лаббоку, штат Техас, а також мав судимості за низку інших злочинів.

Інцидент стався у травні 2022 року. Випадковий перехожий викликав поліцію та заявив, що став свідком домашнього насильства. Виявилось, що Пірсон кілька разів вдарив жінку та погрожував їй зброєю. Зрештою виявилось, що це був страйкбольний пістолет.

Під час затримання Пірсон почав вибивати двері поліцейської машини, а потім плюнув у поліцейських, коли йому сказали зупинитися. Проте чоловік продовжував плювати в офіцерів навіть тоді, коли його привезли до в'язниці округу Лаббок.

Фото: ladbible.com

Під час слухання справи прокурорка Джессіка Горман попросила присяжних суворо покарати Пірсона, звернувши їхню увагу на його попередні судимості за насильство в сім'ї, а також ще одну судимість за пограбування за обтяжуючих обставин. Через ці судимості Пірсону вже загрожувало щонайменше 25 років ув'язнення, але в підсумку він був засуджений до 70 років.

Після оголошення вироку прокурорка сказала: "Якщо ти збираєшся жити злочинним життям, ти будеш робити це серед інших злочинців. Ти не отримаєш 70 років за щось подібне, якщо раніше ніколи не скоював злочин".

На захист Пірсона його адвокат Джим Шоу заявив, що його клієнт був причетний лише до "простого проступку", але стверджував, що ситуація "вийшла з-під контролю".

Якщо Пірсон відбуде повний термін покарання, він вийде на волю у віці 106 років. Термін його ув'язнення закінчиться у 2093 році.

Нагадаємо, у США в штаті Орегон, на автомагістралі 5, біля 192-го кілометра в Юджині, чоловік з вікна свого автомобіля викинув 200 тисяч доларів. Інші водії зупинялись та збирали гроші.

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