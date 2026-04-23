Чоловіка не випустили з країни та покарали через шокувальну поведінку: що він накоїв
У Польщі покарали чоловіка через його поведінку у літаку.
У Польщі чоловік на борту літака почав розпивати алкоголь та ледве не побився із бортпровідниками. За це його висадили із літака.
Про це пише onet.pl.
Інцидент стався в аеропорту «Люблін» у Свіднику. На борт літака, який мав вилетіти з Любліна до Трапані на Сицилії, сів пасажир у стані алкогольного сп’яніння. Поляк почав влаштовувати скандал і грубо поводитися з екіпажем. Він не виконував вказівки та вступив у сутичку з одним із членів бортового персоналу.
Тоді втрутилися співробітники групи спеціального реагування з підрозділу прикордонної служби в Любліні.
«Пасажира було поінформовано про необхідність дотримання закону та виконання вказівок. Його також попередили про можливість застосування засобів прямого примусу. Чоловік не змінив своєї поведінки і продовжував чинити опір. У зв’язку з ескалацією ситуації співробітники застосували до нього засоби прямого примусу. Громадянина Польщі вивели з літака. Під час втручання ніхто не отримав жодних травм», — йдеться у повідомленні.
Чоловік також висловлював на адресу служб погрози, що караються законом. Його затримали, а потім передали до рук поліції.
