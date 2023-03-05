Чоловіка оштрафували на суму, яка перевищила вартості його автомобіля

У Польщі патрульні зупинили для перевірки автомобіль Opel через велику тріщину на лобовому склі. Однак під час ретельного огляду автівки та перевірки водія, власник автомобіля може сплатити чималий штраф.

Про це пише видання inPoland.

Відомо, що інцидент стався у селі Стара Войська (Лодзьке воєводство) у четвер, 2 березня. Тріщина на лобовому склі Opel була досить значною, бо її помітили поліцейські, які проїжджали поряд. Вони одразу розвернулися та зупинили авто для перевірки.

Однак під час огляду виявилися інші порушення.

Автомобілем керував 62-річний мешканець Равського повіту, а пасажирами були його син та невістка. У водія не було водійського посвідчення, в автомобіля не було страховки, транспортний засіб не проходив поточного техогляду кілька років, а 62-річний чоловік вживав алкоголь – тест показав 0,3 проміле у крові.

Тепер за кожне з правопорушень чоловік має платити штраф. За розбите скло можна отримати штраф до 500 злотих (4172,92 грн). За керування транспортним засобом після вживання алкоголю або наркотичної речовини передбачено покарання у вигляді арешту або штрафу в розмірі не менше, ніж 2500 злотих (20864,60 грн).

Проте найбільш відчутним для чоловіка може бути штраф за відсутність страхування цивільної відповідальності.

"Його розмір щороку визначає Фонд гарантування страхування, який також забезпечує стягнення штрафів. Після того, як інформація про відсутність надходить до фонду, на власника автомобіля автоматично накладається штраф. Максимальний штраф за відсутність страхування цивільної відповідальності в легковому автомобілі становить 2 мінімальні заробітні плати. Це означає, що 2023 року штраф становить 6980 злотих (58253,95 грн)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, 62-річний водій Opel може заплатити майже 10 000 злотих – 83 458 тис. грн

Нагадаємо, жінка 5 років жила з нестерпними болями у животі – лікарі виявили причину на УЗД.

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