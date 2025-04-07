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У Китаї чоловік завів незвичайного домашнього улюбленця — ніжне чорне теля буйвола — і зіткнувся з проблемою. Цього року його вже двічі виселяли з орендованих квартир.

Про це пише Oddity Central.

30-річний боксер Чен, який зараз працює тренером із фітнесу та боксу з Фошаня, китайська провінція Гуандун, став знаменитістю за одну ніч через свого незвичайного домашнього улюбленця. Ще в січні Чен купив собі теля буйвола. Він планував завести собаку, але чим більше він думав про це, тим більше сенсу знаходив у теляті буйвола. Він стверджує, що тварина є постійним нагадуванням про те, що він повинен наполегливо працювати, щоб досягти своїх життєвих цілей, але в той же час, він повинен бути обережним, щоб не стати робочою конячкою.

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Через незвичний вибір домашнього улюбленця Чен посварився щонайменше з двома орендодавцями, але відмовлятися від «короля биків-демонів» він не збирається і наразі шукає інше житло для оренди.

Чен із телям / © скриншот з відео

На кадрах, які стали вірусними в Мережі, видно, як Чен чистить і годує чотиримісячне теля, одягає його і виводить на прогулянку. Втім, деякі користувачі розкритикували Чена, стверджуючи, що він використовує тварину лише для того, щоб привернути до себе увагу. Він відповів своїм критикам, стверджуючи, що щиро любить свого вихованця і додав, що ніхто зі здоровим глуздом не виселяється двічі, якщо він емоційно не прив’язаний до свого улюбленця.

Чен із телям / © скриншот з відео

На запитання, чи не галаслива тварина, Чен відповів, що Bull Demon King має дуже лагідний і спокійний характер, і що він стає неспокійним лише тоді, коли зголодніє. Він зізнався, що найважче у житті з телям в місті — це прибирати за ним. Але він намагається це робити, прибираючи та дезінфікуючи приміщення якомога частіше.

Чен із телям / © скриншот з відео

Хоча нещодавно його виселили з орендованої квартири вдруге за три місяці, Чен стверджує, що не має наміру відмовлятися від тварини.

«Якщо ви любите його, ви будете терпіти все, що з ним пов’язано», — каже він.

Чен із телям / © скриншот з відео

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