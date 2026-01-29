Чоловіка та жінку покарали 140 ударами палицею за інтим: що вони зробили

Чоловіка та жінку публічно побили у парку через інтим / © pixabay.com

В Індонезії чоловіку та жінці присудили по 140 ударів батогом через інтим без шлюбу та вживання алкоголю. Під час цього жінка знепритомніла.

Про це пише dailymail.co.uk.

Влада вирішила покарати пару в громадському парку провінції Ачех. Чоловіка та жінку, вдарили по спині ротанговою палицею на очах десятків людей.

Статеві стосунки між неодруженою парою суворо заборонені в Ачеху, єдиному місці в Індонезії, де діє певний варіант шаріату.

Жінка знепритомніла після жорстокого покарання та була доставлена ​​до карети швидкої допомоги.

За словами начальника шаріатської поліції Банда-Ачеха Мухаммада Різала, пара отримала 140 ударів батогом: 100 за секс поза шлюбом і 40 за вживання алкоголю.

На фотографіях публічного побиття видно жінку, яка стоїть на колінах, поки кат у масці неодноразово шмагає її палицею, а на іншому знімку вона витирає сльози.

Також було сфотографовано, як жінку вивозять на ношах після побиття, а на окремих фотографіях її партнер, здається, кривився від болю.

Вважається, що це одна з найбільших кількості покарань батогом з моменту запровадження шаріату після того, як Ачех отримав особливу автономію 2001 року.

Пара була серед шести людей, покараних за порушення ісламського кодексу.

Загалом у цій провінції таким чином карають сотні людей.

Місцеві чиновники захищають цю практику як «стримувальний фактор та частину ідентичності провінції», тоді як критики попереджають, що вона негативно вплинула на репутацію Індонезії щодо прав людини та завдала тривалої травми тим, хто її терпить.

Нагадаємо, у південній Індонезії чоловік, який спіймав свою дружину на зраді, вирішив не шукати помсти, а віддати її коханцю — за багатовіковим племінним звичаєм. Натомість він отримав корову, трохи грошей.



