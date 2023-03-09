Чоловіка вигнали з McDonald's, бо його вигляд "наводив жах" на відвідувачів: що сталось

У Великій Британії з McDonald's вигнали чоловіка, бо його зовнішній вигляд "наводив жах" на відвідувачів.

Про це пише mirror.co.uk.

Джеймс Грем був у McDonald's в торговому центрі Ravenside Retail Park в Бексхіллі, графство Сассекс, коли його попросили піти геть. Справа у тому, що чоловік прийшов до закладу босим, що не сподобалось персоналу та відвідувачам.

"Займаючись своїми справами, я просто сів і чекав на обслуговування, коли підійшла одна з офіціанток і сказала, що я не можу перебувати там без взуття. Я запитав її про це, і вона відповіла: "Немає взуття, немає сорочки, немає обслуговування", на що я сказав їй, що це стара приказка часів хіпі в США, яка використовувалася для того, щоб обмежити доступ людей до певних місць. Але вона не послухалася. Вона пішла за менеджером, який сказав, що я можу порізатися", - розповів чоловік.

Фото: mirror.co.uk

Джеймс Грем сказав, що вважає цей інцидент "трохи безглуздим", адже зовсім поруч грались діти, які теж часто бувають босими. Чоловік каже, що 2013 року померла його дружина і це змінило його життя.

"Моя дружина померла, і відтоді я просто живу. Життя занадто коротке, щоб не робити те, що, на твою думку, ти хотів би зробити", - каже чоловік.

Джеймс розповів, що пробіг 20 марафонів босоніж. Він додав, що його стиль життя босоніж викликав неоднозначну реакцію з боку громадськості.

"Дехто в повному жаху і не розуміє цього. Інші люди повністю підтримують це і кажуть, що хотіли б мати сміливість і свободу робити таке ж", - каже британець.

Представник McDonald's сказав, що вони попередили свого клієнта, що для його власної безпеки і для комфорту інших відвідувачів, потрібно бути взутим у закладі.

Нагадаємо, жителька Великої Британії 45-річна Пінкі Джоллі хотіла схуднути без дієт та звернулася до клініки в Стамбулі, де їй пообіцяли зробити операцію зі зменшення шлунка за низькою ціною. Проте після цього у неї діагностували складну інфекцію, яка перетворила її внутрішні органи на "бетон".

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