Чоловіка висадили з літака через невдале пересадження волосся: що сталося (фото)

Чоловік із Лас-Вегаса був спійманий після того, як відмовився зійти з літака American Airlines попри кровотечу з голови.

Про це пише Mirror US.

27-річний Еухеніо Ернандес-Гарньє привернув увагу екіпажу разом зі своєю супутницею, 32-річною Юслейдіс Лойолою, після того, як 19 серпня увечері вони сіли на рейс в міжнародному аеропорту Маямі. Голова Еухеніо була закривавлена.

Поліція Маямі-Дейд повідомила, що коли його попросили забратися і змінити брудну пов'язку, хлопець заявив, що він не має запасної. Оскільки занепокоєння щодо стану його здоров'я та страх зараження біологічними рідинами зростали, екіпаж наполегливо рекомендував йому покинути літак.

Але, як повідомляється, пара вперлася, драматично заявивши, що "якщо вони не можуть летіти, то ніхто інший також не зможе". Ситуація загострилася, коли Ернандес-Гарньє та Лойола все ще не рушили з місця, навіть коли з'явилися поліцейські, які вдягли на них наручники та витягли з літака.

Еухеніо Ернандес-Гарньє / Фото: Miami-Dade Corrrections & Rehabilitation

Посеред хаосу Лойола вела пряму трансляцію на TikTok, кричачи іспанською мовою, що це лише засохла кров після нещодавньої операції її чоловіка.

Інші пасажири також були змушені залишити літак через проблеми зі здоров'ям, і всі вони аплодували та підбадьорювали, коли скандальні пасажири йшли на вихід.

American Airlines підтвердила, що ситуація спричинила затримання рейсу на ніч, і він нарешті вилетів у вівторок вранці. Влада повідомила, що пару спочатку доправили до лікарні для обстеження через кровотечу. Потім їх перевели до виправного центру Тернера Гілфорда Найта до Маямі.

Юслейдіс Лойола / Фото: Miami-Dade Corrrections & Rehabilitation

Ернандес-Гарньє та Лойола звинувачуються у незаконному проникненні після попередження та опору офіцеру без застосування насильства.

На фотографії чоловіка він зображений без пов'язок і з кров'ю, що струмує з його голови, мабуть, після пересадження волосся. Відео, опубліковані Лойолою в TikTok, свідчать, що вона також перенесла косметичну операцію у Флориді.

Представник American Airlines повідомив: "Під час посадки на рейс American Airlines 1858 19 серпня, що прямував з Маямі (MIA) до Лас-Вегаса (LAS), двоє пасажирів почали поводитися неналежно і не виконали інструкції членів екіпажу. Правоохоронні органи відреагували та висадили обох клієнтів з літака. Ми дякуємо нашим членам екіпажу за їхній професіоналізм і перепрошуємо клієнтів за завдані незручності".

Нагадаємо, пасажир літака вчинив бійку та дав ляпас бортпровідникові. Стало відомо, як його покарали за витівку.

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