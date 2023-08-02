Чоловіка вкусила за голову змія, яка причаїлася на дверях: його реакція насмішила Мережу – відео

Веселий момент був знятий на камеру вхідних дверей.
Чоловіка укусила змія просто за голову, коли він заходив до свого будинку.
Батько Стіві Гейвена, який розмістив ролик у своєму TikTok, повертався додому. Він швидко відчинив перші двері, на яких зверху причаївся плазун. Поки чоловік відмикав другі двері, чорна змія вкусила його за маківку.
Він одразу подивився догори і, побачивши гостя, закричав: "Ах! Мене покусали!". Чоловік відчайдушно махав рукою по волоссю і почав втікати назад. Дорогою він перечепився та впав на тротуар біля свого будинку. Падаючи на землю, він знову кричав: "О, мене укусили!".
@haven1988 Snake bites Dad on Head… haha he thought he was gone.. #funnymoments #hilarious ♬ original sound - Stevie Haven
На щастя, Стіві сказав, що змія була не отруйна, а батько зазнав лише легких подряпин.
Переглядаючи відеозапис з камери, Стіві виявив, що він та його рідні декілька разів проходили повз змію та просто не помічали її.
@haven1988 This was before she got bite and DAD GOT BIT .. the snake is just chilling and we never knew it #crazy#igotbit #funnymoments ♬ original sound - Stevie Haven
@haven1988 This was before Dad walked in haha i had too much to drink and never seen the snake. Bit his girl friend on the head too ##funnymoments #hilarious #shelockedthedoor #snake ♬ original sound - Stevie Haven
"Це було до того, як увійшов тато, ха-ха, я надто багато випив і ніколи не бачив змію", - прокоментував він.
У коментарях юзери написали, що реготали з реакції батька. Також вони зізналися, що після перегляду відео мають ще одну фобію. Крім того, було припущено, що це може бути змія, яка живиться гризунами.
Нагадаємо, жінка кричала в істериці, побачивши, що випадково помочилася на величезну змію. Плазун опинився в її туалеті.
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