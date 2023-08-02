Чоловіка вкусила за голову змія, яка причаїлася на дверях: його реакція насмішила Мережу – відео

Чоловіка укусила змія просто за голову, коли він заходив до свого будинку.

Батько Стіві Гейвена, який розмістив ролик у своєму TikTok, повертався додому. Він швидко відчинив перші двері, на яких зверху причаївся плазун. Поки чоловік відмикав другі двері, чорна змія вкусила його за маківку.

Він одразу подивився догори і, побачивши гостя, закричав: "Ах! Мене покусали!". Чоловік відчайдушно махав рукою по волоссю і почав втікати назад. Дорогою він перечепився та впав на тротуар біля свого будинку. Падаючи на землю, він знову кричав: "О, мене укусили!".

На щастя, Стіві сказав, що змія була не отруйна, а батько зазнав лише легких подряпин.

Переглядаючи відеозапис з камери, Стіві виявив, що він та його рідні декілька разів проходили повз змію та просто не помічали її.

"Це було до того, як увійшов тато, ха-ха, я надто багато випив і ніколи не бачив змію", - прокоментував він.

У коментарях юзери написали, що реготали з реакції батька. Також вони зізналися, що після перегляду відео мають ще одну фобію. Крім того, було припущено, що це може бути змія, яка живиться гризунами.

Нагадаємо, жінка кричала в істериці, побачивши, що випадково помочилася на величезну змію. Плазун опинився в її туалеті.

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