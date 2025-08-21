ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Чоловік вийшов із в'язниці і його шокував сучасний світ: що він зробив

Чоловік лише 6 днів пробув на волі та знову попросився до в’язниці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік вийшов із в'язниці і його шокував сучасний світ: що він зробив

Чоловік вчинив новий злочин, щоб потрапити до в'язниці / © Freepik

У Великій Британії чоловік вийшов на волю та через деякий час назад попросився до в’язниці. Щоб потрапити за ґрати, він навіть вчинив хуліганство.

Про це пише mirror.co.uk.

Алекс Руні використав балончик дезодоранту, щоб «розпилити полум'я» в супермаркеті, оскільки хотів, щоб його заарештували і відправили назад до в'язниці. Через це в супермаркеті була оголошена евакуація.

Чоловік поводився агресивно і коли приїхала поліція, він погрожував їм вогнем. Пізніше Руні сказав поліції, що його дії були спробою потрапити назад до в'язниці. Він мав попередні судимості за напад на працівника екстреної служби, крадіжку з нежитлового приміщення та крадіжку. Він порушив 15-місячний умовний термін ув'язнення, призначений лише шість днів тому.

Чоловік наполягав, що у нього наркотична та алкогольна залежності і допомогу він може отримати тільки за ґратами. Він просив суд негайно відправити його до в’язниці та вимагав гарантій, що його обов’язково покарають.

Руні був засуджений до двох років і чотирьох місяців ув'язнення.

Нагадаємо, жінка приховала від чоловіка, що є трансгендером.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie