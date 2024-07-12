Чоловіка, який підсів на наркотики у 10 років, тепер не впізнати: фото до і після

Чоловіка, який почав вживати наркотики, будучи десятирічним хлопчиком, неможливо впізнати після того, як він відсвяткував величезну віху.

Про це пише Daily Star.

30-річний Джон Фоскетт назбирав величезних боргів за наркотики та був звинувачений у дрібних злочинах після того, як став наркоманом у дитинстві.

Він був однією ногою в могилі, виснажений і важив трохи більше 44 кг, коли його мама запропонувала купити йому трохи сидру та пачку тютюну — за однієї умови. І вона полягала в тому, щоб пообіцяти консультанту з питань залежності в його рідному місті Корк, Ірландія, ще раз спробувати – врятувати його від смерті молодим.

До цього моменту Джон уже провів свою молодість, вживаючи такі речовини, як бензодіазепін і кокаїн, щоб спробувати уникнути своїх душевних мук. Він щодня зловживав наркотиками та алкоголем, і його єдиною метою було знепритомніти, і йому було байдуже, чи живе він, чи помре.

Джон Фоскетт під час наркотичної залежності / Фото: The Daily Star

Але після втручання та допомоги трьох різних лікувальних центрів Джону вдалося змінити своє життя, і нещодавно він відсвяткував десять років чистого життя.

Він сказав: "Мабуть, я декілька років не усвідомлював, який поганий мав вигляд. У той час я відчував, що у мене були фізичні проблеми. Коли ви помістите дві фотографії поруч... це був не просто один запій, це були роки щоденного зловживання наркотиками та алкоголем, кульмінацією яких стала людина, яка була дуже-дуже нездоровою. Озираючись назад, я пишаюся тим, як далеко зайшов. Я важив менше 50 кілограмів, коли зав'язав, і кістки вискакували з мене, і фотографії говорять самі за себе. Я знищив себе наркотиками, але тепер я набагато здоровіший, слава Богу".

Retweeting this today because I'm 10 years clean https://t.co/MfhXWBA8BS — John Foskett (@JohnFoskett94) June 18, 2024

Джон, який зараз працює в притулку для безхатьків, додав: "Коли я дивлюся на фотографію, у мене трохи перевертається в животі. Наркотики завдавали мені болю, і я приймав їх, щоб позбутися цього. Якби не втручання, це була б карусель, поки я не помер би".

Джону було лише десять років, коли він почав нюхати розчинники та бензин, перш ніж це переросло в алкоголь і марихуану, а потім до наркотиків класу А та рецептурним пігулкам. Він сказав, що бензоли допомогли йому непритомніти "на декілька днів", і він прокидався, не пам'ятаючи про те, що сталося.

Підростаючи, він знав декількох людей, які продавали наркотики, і був готовий на все, щоб отримати гроші для покупки дози.

Він поділився: "Я не думаю, що можу сказати, що у мене був один найгірший момент, коли я приймав наркотики. Останні декілька років дні просто змішувалися один з одним. Я просто прокидався, хотів померти, і єдиною метою на цей день було непритомніти і не відчувати того, що я відчував, коли не приймав наркотики. Я знав, що якщо продовжу йти такою дорогою, то помру. Я знав, що це наближається, і я відчув це полегшення".

Але завдяки правильній підтримці друзів і сім'ї, а також за допомогою експертів, Джону вдалося не лише очиститися, але й залишитися чистим.

Джон Фоскетт / Фото: The Daily Star

Зараз він є батьком маленької доньки та має кохану жінку, яку він назвав "благословенням".

"Зараз мені є що втрачати, тому я б навіть не думав про цю ідею, і хоч би яким поганим зараз був мій найгірший день, він все одно набагато кращий, ніж будь-який день, коли я приймав наркотики. Життя дивовижне, і я живу як нормальна людина, я не раб наркотиків і алкоголю, і не думаю про це першочергово, коли прокидаюся, і в останню чергу вночі. У мене гарне спокійне життя, я живу зі своєю партнеркою і донькою, і я маю роботу, яку люблю. Навіть за останні декілька років я особисто бачив, як мій улюблений "Ньюкасл Юнайтед" грає в Лізі чемпіонів, і ходжу туди декілька разів на рік. Це звучить банально, але я живу життям, яке перевершує мої найсміливіші мрії. За роки зустрічей я бачив, як люди вмирали, намагаючись отримати життя, яке я маю зараз, тому я дуже вдячний за це".

Джон Фоскетт / Фото: The Daily Star

Нагадаємо, 32-річна жінка схудла на 90 кг після того, як її не забрав рятувальний гелікоптер. Вона показала свої фото до і після перевтілення.

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