Чоловіка, якого підстрелили члени жорстокого наркокартеля, врятував від кулі вейп – фото

Куля пробила двері його Nissan Versa і застрягла у вейпі в кишені його штанів.

У Мексиці водія, в якого стріляли, коли він проїжджав через жорстоку блокаду наркокартелів, врятував від кулі його вейп.

Про це пише Daily Star.

Неназваний чоловік натиснув на педаль газу, коли члени банди намагалися зупинити його, коли він проїжджав через блокаду минулого тижня. Тікаючи, хлопець почув постріли, але продовжував їхати, як він пізніше розповів поліції.

Але коли він зупинився на автомийці, щоб отримати допомогу, то був шокований, побачивши, що куля пробила двері його Nissan Versa і застрягла у вейпі в кишені його штанів.

Куля застрягла у вейпі / Фото: Newsflash

На фотографії видно розтрощені рештки пристрою з кулею, яка все ще застрягла в ньому. Якби він поклав його до іншої кишені, куля влучила б йому просто в ногу і пройшла б через пах, повідомляють місцеві ЗМІ в Куліакан, штат Сіналоа.

Куля застрягла у вейпі / Фото: Newsflash

Сіналоа є домом для одного з найжорстокіших наркокартелів, що керують мексиканською наркоіндустрією. Конкуруючі банди вважають, що картель ослаб після нещодавнього арешту його лідера Ісмаеля "Ель Майо" Замбади, що призвело до посилення перестрілок між угрупованнями.

Але попри нещодавнє розгортання солдатів спецпідрозділів, літаків і добре озброєних гелікоптерів, страх серед місцевих мешканців триває.

"Сили безпеки запобігають деяким насильницьким діям, але, перш за все, зводять ризики для населення до мінімуму", - заявив губернатор Сіналоа Рубен Рочасаїд.

Нагадаємо, Трамп знайшов крайніх у замаху на себе. Він вважає, що риторика Байдена і Гарріс підбурює людей проти нього.

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