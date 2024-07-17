Чоловіка, якого віднесло в море, врятували завдяки Apple Watch – фото, подробиці

Австралійський бодисерфінгіст вижив після того, як його віднесло у море, коли він зателефонував до служби порятунку за допомогою Apple Watch.

"Дивовижно, що я зміг використати цю технологію, щоб врятувати своє життя", — сказав 49-річний Рік Ширман в інтерв'ю Австралійській телерадіомовній корпорації.

Чоловік брав участь у ранковому сеансі бодисерфінгу на пляжі Таллоу-Біч у затоці Байрон-Бей у суботу, коли він потрапив у зону удару – місце, де розбиваються хвилі.

"Я зловив декілька великих хвиль по голові і деякий час перебував під водою, я почав трохи панікувати і битися в судомах під водою", — пригадав він.

Шерман, який вже потрапляв у подібні ситуації раніше, дозволив течії винести його за межі хвилеріза, після чого почав шукати канал, щоб повернутися до берега.

Попри те, що він дотримувався правильного протоколу поведінки під час прибою, Рік опинився на мілині за 800 метрів від пляжу, не маючи жодного видимого шляху назад.

Рік Ширман / Фото: Surf Life Saving Far NSW

Він пояснив своє скрутне становище тим, що течія прямувала "просто в море", а не на північ чи південь. Саме тоді Шерман згадав, що у нього є малоймовірний рятівний круг – його розумний годинник.

Під час занурення у воду кмітливий плавець використав гаджет для виклику екстрених служб, після чого його запитали, чи потрібна йому поліція, пожежна бригада або швидка допомога.

"У цей момент я був далеко в морі, мене зносило вітром і великими хвилями, користуватися годинником було досить складно, — пригадав Шерман. — Мені доводилося підносити його до вуха, щоб чути, що відбувається, і розмовляти з респондентом".

Попри те, що австралієць застряг у морі, йому вдалося залишатися на зв'язку протягом години, вказуючи рятувальникам своє місцеперебування. Незабаром після цього його виловили гелікоптером і доправили до безпечного місця.

Рік Ширман / Фото: Surf Life Saving Far NSW

Рятувальники стверджують, що якби на ньому не було годинника Apple Watch, рятувальні роботи могли б тривати декілька днів і потребували б залучення кількох служб через велику територію пошуку. Це також могло б призвести до більш трагічних наслідків.

Шерман, зі свого боку, вдячний, що у нього під рукою був цей цифровий янгол-охоронець.

"Якби не доступ до цього сервісу в моєму годиннику, я б, мабуть, вже бовтався десь у міжнародних водах", — сказав він.

Нагадаємо, раніше лікар врятував пасажирку літака за допомогою Apple Watch, який позичив у стюардеси. Вона почала задихатися.

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