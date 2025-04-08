Чоловіка з інвалідністю безцеремонно висадили з літака: що сталося (фото)

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Чоловік з інвалідністю звинуватив авіакомпанію easyJet у тому, що вона зняла його з літака через те, що він не міг дійти до туалету.

Як пише Liverpool Echo, 79-річний Баррі Добнер мав сісти на рейс із Манчестера до Афін 3 квітня разом зі своєю дружиною Елісон та їхньою подругою Шейлою.

Тріо, яке підготувалося до двотижневої відпустки в сонячній Греції з урахуванням усіх зручностей для людей на колісних кріслах, зіткнулося з несподіваною проблемою, коли вони вже були готові до вильоту. Баррі стверджує, що його принизливо вивели з літака незадовго до зльоту, коли екіпаж зрозумів, що він не зможе користуватися бортовими зручностями під час подорожі.

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Баррі пояснив, що після інсульту, який стався 18 років тому, він прикутий до колісного крісла: «Весь літак стояв і дивився на те, що відбувається. Можете собі уявити, що я відчував».

За словами Баррі, компанія easyJet заздалегідь знала про його інвалідність, оскільки під час бронювання була зроблена заявка на допомогу в пересуванні на колісному кріслі, яка була задоволена. Подружжя зручно розташувалося в 11 ряду, все було готово до чотиригодинної подорожі, виліт був запланований на 16:40.

Однак ситуація змінилася, коли бортпровідниця помітила серед ручної поклажі Баррі пляшечку з-під пісуара. Згадуючи цей інцидент, Баррі сказав: «Стюардеса пройшла повз і запитала: «Вибачте, у вас є пляшка з пісуаром?». Моя дружина сказала, що так, на випадок надзвичайних ситуацій. Вона сказала: «Зачекайте хвилинку», повернулася і запитала: «Чи може ваш чоловік піти до туалету?». Моя дружина сказала: «Ні, мій чоловік взагалі не може ходити». Вони сказали: «Ви повинні зійти з літака». Моя дружина запитала, чому, а вони відповіли: «Тому що він не може дійти до туалету».

Обурений Баррі розповів, як усю його компанію висадили з літака, і йому довелося їхати додому з аеропорту з приятелем. 67-річна Елісон була приголомшена: «Ми вже літали з easyJet і Ryanair, і з нами ніколи не траплялося нічого подібного».

Особливо її обурило зневажливе ставлення до її чоловіка: «Найбільше мене засмутило те, як з ним розмовляли. Так поводитися з людиною з інвалідністю — це жахливо, особливо, коли вони мали всю інформацію заздалегідь. Це просто смішно. Інші пасажири сиділи, як укопані».

Баррі Добнер із дружиною / Фото: Iain Watts

Сам Баррі нарікає: «Я завжди був щасливим чоловіком, але це трохи відкинуло мене назад. Я почуваюся просто об’єктом, я більше не людина. Моя самоповага різко впала».

Він поділився своїм емоційним станом після інсульту: «Після інсульту я пересуваюся в колісному кріслі та намагаюся не сумувати і продовжувати жити далі. Але коли хтось говорить тобі таке, це вибиває все з тебе. Це таке відчуття. Твоя впевненість просто зникає».

Попри те, що попередні авіаподорожі минули без проблем, Баррі сказав: «Після інсульту я літав шість разів, і до цього завжди все було гаразд. Вони знали, що я не можу ходити, коли садили мене в літак».

Відпустка, про яку мріяло подружжя, з нагоди наближення 80-річчя Баррі, була зруйнована, і вони залишилися без 2000 фунтів стерлінгів (близько 104 835 гривень). Зараз вони сперечаються зі своїми туристичними страховиками і подали офіційну претензію до easyJet.

Баррі поділився своїм розчаруванням, сказавши: «У нас були заброньовані готелі в Афінах. У нас була оплачена оренда автомобіля, щоб забрати нас з аеропорту, і ми втратили 2000 фунтів стерлінгів. Ми втратили все. Ми не знаємо, чи повернуть нам гроші за переліт. Коли я запитав, чи відшкодують нам вартість перельоту, нам просто порадили зателефонувати до easyJet».

Баррі Добнер / Фото: Iain Watts

Представник easyJet висловив жаль: «Нам дуже шкода, що пан і пані Добнери та їхня супутниця не змогли здійснити запланований політ з easyJet. Ми зв’язуємося з паном Добнером і його компанією, щоб перепросити за цю помилку і повністю відшкодувати їм вартість перельоту, а також надати їм компенсацію за відмову в посадці. Як авіакомпанія, ми прагнемо зробити easyJet доступним для кожного. easyJet щороку перевозить близько мільйона пасажирів, які потребують певної допомоги, і наше дослідження показує, що 87% пасажирів easyJet, які її потребують, задоволені послугами, які ми надаємо».

Нагадаємо, пілот після 2 годин подорожі раптово розвернув пасажирський літак назад, бо він «щось забув».