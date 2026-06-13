Чоловіка з психічними розладами знайшли після трьох років самотнього життя в гірському лісі

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В Індонезії дивом знайшли живим чоловіка, який майже три роки вважався зниклим безвісти.

За словами родичів, він страждав на психічні розлади та зник після чергової самотньої мандрівки до лісу, пише Oddity Central.

Виснаженого чоловіка виявили в лісах гори Салак у регіоні Сукабумі. Його знайшла група місцевих мешканців, які після сильних дощів вирушили перевіряти рівень води в сусідній річці.

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Чоловік сидів на вкритій мохом скелі та мав дезорієнтований вигляд. Його зовнішній вигляд свідчив про тривале перебування в дикій природі без належного догляду та харчування.

За словами учасників рятувальної операції, незнайомець майже не міг нормально розмовляти та перебував у вкрай виснаженому стані. Він був надзвичайно худим, ледве пересувався самостійно і, схоже, сильно налякався, побачивши інших людей після тривалої ізоляції.

Через слабкість чоловік не міг самостійно залишити лісову місцевість, тому рятувальники винесли його на ношах. Після цього його доправили до районного управління, де правоохоронці розпочали процедуру встановлення особи за допомогою біометричних даних — відбитків пальців і сканування сітківки ока.

Згодом чоловіка ідентифікували як 49-річного Аї Солехудіна, мешканця округу Чіанджур. Як з’ясувалося, його родина повідомила про зникнення ще майже три роки тому.

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Зниклий індонезієць

Після встановлення особи до правоохоронців звернулися родичі чоловіка, які підтвердили, що саме він зник із дому декілька років тому. За їхніми словами, Аї Солехудін мав психічні розлади та одного дня несподівано залишив оселю, вирушивши в напрямку лісів гори Салак.

Рідні одразу розпочали пошуки. Вони неодноразово обстежували ліси та прилеглі території навколо свого села, однак знайти чоловіка не вдалося.

Протягом наступних років надходили повідомлення про те, що схожого чоловіка бачили в різних районах регіону. Однак щоразу, коли родичі прибували на місце, він уже зникав у джунглях.

Саме тому вважається, що весь цей час Аї Солехудін виживав самотужки в лісовій місцевості, уникаючи контактів з людьми та постійно переміщаючись.

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Точна тривалість його перебування в горах залишається невідомою. Водночас фізичний стан врятованого свідчить про те, що він міг провести в ізоляції дуже тривалий час.

Рятувальники припускають, що він тривалий час жив практично без достатньої кількості їжі та необхідної медичної допомоги.

Брати й сестри Аї Солехудіна розповіли журналістам, що проблеми з психічним здоров’ям у нього почалися після смерті батьків. Відтоді чоловік часто усамітнювався та полюбляв довгі прогулянки лісами й джунглями.

За словами родичів, раніше він завжди повертався додому після таких мандрівок. Однак під час останнього походу чоловік зник безвісти, і сім’я вже майже втратила надію побачити його живим.

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Попри виснаження та серйозні проблеми зі здоров’ям, історія Аї Солехудіна стала справжнім дивом для його близьких, які через майже три роки після зникнення отримали шанс знову возз’єднатися з рідною людиною.

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