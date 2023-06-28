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Чоловіка зацькували за "огидне" освідчення коханій в літаку, яка вийшла з туалету – відео

Чоловіка зацькували за "огидне" освідчення коханій в літаку, яка вийшла з туалету – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
708
Час на прочитання
2 хв
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Чоловіка зацькували за "огидне" освідчення коханій в літаку, яка вийшла з туалету – відео

Освідчення під туалетом / Фото: скриншот з відео

Користувачі вважають таке освідчення бридким.

Віртуальні мудреці висміюють кадри заручин, на яких пасажир літака дивує свою дівчину, щойно вона виходить з туалету літака.

Чоловік вирішив освідчитися обраниці під час польоту до Канкуна, Мексика.

Своє сердечне прохання стати його дружиною він висловив за допомогою своїх попутників. Вони тримали рукописні таблички з написом "Ти вийдеш за мене заміж?" і знімали все на відео. У цей час чоловік чатував на майбутню дружину під туалетом, стоячи на одному коліні з обручкою в руці.

Романтику таки вдалося здивувати обраницю та почути від неї "Так".

@mzzgina13

‘Love is literally in the Air ❤️❤️

♬ original sound - GYNATAE WITH THE TEZZ & TEA

Відео важливого моменту зібрало 1,4 мільйона переглядів у TikTok та понад 3,7 мільйона переглядів у Twitter.

Але замість того, щоб вітати коханих, які незабаром одружаться, вони зацькували нареченого. Так, юзери не оцінили таке освідчення, зазначивши, що дівчина "припинила випорожнюватися за декілька хвилин до того, як погодилася зв'язати себе шлюбом".

  • Впустити один великий камінь, щоб підняти інший, лол, вітаємо
  • Аааа! Це так огидно
  • Це мило для них... Але, будь ласка, не освідчуйтеся мені після того, як я щойно змила туалет в аеропорту
  • Освідчення під туалетом… Це жахливо

Нагадаємо, подружжя замість обручок набило ініціали одне одного на безіменних пальцях. Ескізи розробив наречений.

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Дата публікації
Перегляди
708
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