Чоловіка засудили до 45 000 років ув'язнення через гру: що він накоїв

Турецький суд виніс вирок у понад 45 000 років ув'язнення Мехмету Айдину, який ошукав тисячі турків на мільйони доларів за допомогою інвестиційного онлайн-застосунку, відомого під назвою Çiftlik Bank.

Про це пише Turkish Minute.

У понеділок, 3 лютого, Вищий кримінальний суд у Стамбулі завершив судовий процес над Айдином, його братом Фатіхом і ще 18 обвинуваченими. Брати Айдини і троє інших обвинувачених перебували в попередньому ув'язненні.

Обох братів засудили до 45 376 років позбавлення волі за звинуваченням у крадіжці з використанням електронних систем оброблення даних, банків або кредитних установ, створенні організації з метою вчинення злочинів і відмиванні активів, здобутих злочинним шляхом.

У своєму останньому слові в суді Мехмет Айдин просив про виправдання, стверджуючи, що він не створював інвестиційний застосунок із метою обману людей.

Він сказав, що може покрити збитки потерпілих, якщо уряд дозволить йому використовувати заарештовані гроші та активи.

Корай Хасгюль, ще один обвинувачений, який перебував у попередньому ув'язненні, і шість інших обвинувачених, яких судили заочно, також отримали такий самий вирок за тими ж звинуваченнями.

Суд також наклав на братів Айдинів штраф у розмірі 496 мільйонів турецьких лір (13,8 мільйона доларів США).

Решта 11 обвинувачених були засуджені до тюремного ув'язнення на різні терміни за тими ж звинуваченнями.

Айдин та його бізнес-партнери вигадали Çiftlik Bank 2016 року, надихнувшись популярною в соціальних мережах грою FarmVille. Користувачі купували віртуальних тварин та сільськогосподарське обладнання за реальні гроші. Айдин пообіцяв користувачам, що їхні гроші будуть інвестовані в реальну худобу на різних фермах по всій країні. Продукти також виставлялися на продаж у деяких магазинах і на "шоу-фермах", щоб привабити інвесторів. Користувачі отримували гроші за час, проведений у грі.

Розслідування, розпочате в березні 2018 року на підставі звинувачень у тому, що компанія працювала за фінансовою пірамідою, призвело до конфіскації її активів і арешту деяких керівників. Пізніше стверджувалося, що Айдин втік до Уругваю 2018 року з понад 1,1 мільярда турецьких лір (близько 280 мільйонів доларів за обмінним курсом на той час), отриманих від близько 132 000 клієнтів.

2019 року Інтерпол видав "червоне повідомлення" на Айдина, який розшукувався турецькою владою за звинуваченнями у "крадіжці з використанням електронної системи оброблення даних, банків або кредитних установ", "крадіжці шляхом обману керівників торговця або компанії чи керівників кооперативу", "створенні організації з метою вчинення злочинів", "відмиванні активів, набутих злочинним шляхом" і "порушенні податкового законодавства".

Айдин був заарештований стамбульським судом 7 липня 2021 року, через чотири дні після того, як він здався Генеральному консульству Туреччини в Сан-Паулу, Бразилія, і був доправлений до Туреччини.

Нагадаємо, Трамп помилував довічно ув'язненого творця найбільшого в світі Інтернет-магазину наркотиків. Американський лідер виконав одну з передвиборчих обіцянок.

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