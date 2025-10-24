ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
2594
Час на прочитання
1 хв

Чоловіка засудили за підпис ексдружини у телефоні: як він зберіг контакт

Суд визнав, що «миле» прізвисько насправді принижує гідність жінки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Чоловік зі смартфоном

Чоловік зі смартфоном / © www.freepik.com/free-photo

У Туреччині суд ухвалив незвичне рішення — чоловіка зобов’язали виплатити компенсацію колишній дружині через те, що він зберіг її номер у телефоні під принизливим, на її думку, прізвиськом.

Про це повідомляє Haberler.

У місті Ушак під час розлучення з’ясувалося, що чоловік записав контакт дружини як «Томбек» — у перекладі з турецької «пухкенька». Жінка заявила, що це образливо, принижує її гідність і стало однією з причин руйнування шлюбу.

Касаційний суд погодився з аргументами позивачки та постановив, що вона має отримати як матеріальну, так і моральну компенсацію.

Це рішення стало прецедентом — тепер у Туреччині зневажливі підписи у телефоні можуть коштувати дорого. Водночас у соцмережах розгорілася дискусія: одні підтримали жінку, а інші вважають, що «пухкенька» — цілком миле звертання.

«Бути пухким — це не погано. Це може навіть звучати ніжно», — написала одна з користувачок. «Ймовірно, чоловік не мав на увазі щось погане. Сподіваюся, дружина не сприйняла це так. Мені шкода, що такі дрібниці можуть відправити людей, навіть членів сім’ї, до в’язниці», — додав інший юзер.

Нагадаємо, дружина дізналася про другу сім’ю чоловіка на похороні свекра.

Дата публікації
Кількість переглядів
2594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie