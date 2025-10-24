- Дата публікації
Чоловіка засудили за підпис ексдружини у телефоні: як він зберіг контакт
Суд визнав, що «миле» прізвисько насправді принижує гідність жінки.
У Туреччині суд ухвалив незвичне рішення — чоловіка зобов’язали виплатити компенсацію колишній дружині через те, що він зберіг її номер у телефоні під принизливим, на її думку, прізвиськом.
Про це повідомляє Haberler.
У місті Ушак під час розлучення з’ясувалося, що чоловік записав контакт дружини як «Томбек» — у перекладі з турецької «пухкенька». Жінка заявила, що це образливо, принижує її гідність і стало однією з причин руйнування шлюбу.
Касаційний суд погодився з аргументами позивачки та постановив, що вона має отримати як матеріальну, так і моральну компенсацію.
Це рішення стало прецедентом — тепер у Туреччині зневажливі підписи у телефоні можуть коштувати дорого. Водночас у соцмережах розгорілася дискусія: одні підтримали жінку, а інші вважають, що «пухкенька» — цілком миле звертання.
«Бути пухким — це не погано. Це може навіть звучати ніжно», — написала одна з користувачок. «Ймовірно, чоловік не мав на увазі щось погане. Сподіваюся, дружина не сприйняла це так. Мені шкода, що такі дрібниці можуть відправити людей, навіть членів сім’ї, до в’язниці», — додав інший юзер.
