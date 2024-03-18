Чоловіка змусили компенсувати ексдружині 88 000 євро за хатню роботу за 26 років шлюбу

Провінційний суд міста Понтеведра, Іспанія, нещодавно постановив, що чоловік повинен виплатити своїй колишній дружині 88 025 євро як компенсацію за її роботу домогосподаркою протягом 26 років шлюбу.

Про це пише Oddity Central.

Неназвана пара одружилася 1996 року і до їхнього розлучення 2022-го дружина працювала поза домом лише 205 днів, розподілених на декілька років, присвячуючи себе вихованню їхньої єдиної доньки і підтримці ладу в домогосподарстві.

Після їхнього розлучення чоловік залишився в сімейному будинку, за який вже давно сплачено, тоді як їй довелося винаймати власне житло. Їй довелося негайно шукати роботу, щоб утримувати себе, але оскільки вона провела 26 років свого життя як домогосподарка, вона, швидше за все, матиме право на дуже маленьку пенсію, на відміну від її чоловіка, який присвятив своє життя професійній кар'єрі. Зараз жінка намагається отримати компенсацію за всі роки хатньої роботи.

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Початкове рішення у цій незвичайній справі встановило компенсацію, яку відповідач мав виплатити своїй колишній дружині, у розмірі 120 000 євро, але рішення було оскаржене обома сторонами. Чоловік погодився заплатити колишній дружині за всю її роботу під час шлюбу, але хотів зменшити суму на 60 000 євро. Колишня дружина, з іншого боку, вимагала збільшення компенсаційної пенсії до 183 629,36 євро, стверджуючи, що вона присвятила себе в основному турботі про дім і вихованню їхньої доньки.

Колишня дружина стверджує, що вона працювала від 1989 року до року після одруження з колишнім чоловіком, після чого стала домогосподаркою, в той час як він продовжував працювати і забезпечувати сім'ю фінансово. Цей економічний дисбаланс дуже сильно позначився на ній після розірвання шлюбу, оскільки вона була змушена шукати чорну роботу, щоб прогодувати себе, залишаючи мало часу на професійні прагнення.

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Чоловік заперечив економічний дисбаланс, на який посилається його колишня, стверджуючи, що тепер вона має роботу, щоб утримувати себе, без тягаря догляду за дитиною, оскільки їхня дочка повнолітня і не живе з матір'ю. Крім того, він сказав, що вони обидва "зробили свій внесок у підтримку тягаря шлюбу" і що необхідність платити одному з них як працівнику, який працює повний робочий день, не є виправданою.

Провінційний суд Понтеведра постановив, що початкова компенсація у розмірі 120 000 євро має бути зменшена до 88 025 євро, а також що чоловік має виплачувати колишній дружині пенсію у розмірі 350 євро на місяць протягом трьох років, яка щорічно оновлюватиметься відповідно до національного індексу інфляції. Рішення може бути оскаржене будь-якою стороною у Верховному суді.

Такі випадки стають все більш поширеними в Європі за останні декілька років. Минулого року інший іспанський суд зобов'язав чоловіка виплатити колишній дружині 204 000 євро за 25 років хатньої роботи, а 2021 року португальця зобов'язали виплатити колишній дружині 72 000 доларів за її неоплачувану роботу протягом 30-річного шлюбу.

Нагадаємо, жінка не може розлучитися з чоловіком, поки не сплатить 365 000 доларів. Ця проблема заважає їй купити машину та взяти кредити на освіту своїх дітей.

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