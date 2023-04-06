Чоловіка знайшли мертвим через звичку читати з телефону: що сталось

Росіянина знайшли мертвим у ванній.
У Москві знайшли мертвим чоловіка через звичку не розлучатись із мобільним телефоном. Росіянина знайшли мертвим у ванні, а поруч був мобільний телефон увімкнений у розетку.
Про це пишуть російські пропагандисти.
31-річний росіянин не любив розлучатись із мобільним телефоном. Щоб бути завжди у мережі, він навіть поставив подовжувач для розетки у ванній.
Зранку 5 квітня він пішов до ванної, про що написав своїй дружині, а вже ближче до обіду, вона знайшла його мертвим, а поруч був телефон, який лежав у воді.
Житель Москви загинув через удар електричним струмом.
Нагадаємо, у Бразилії дівчинка помацала зарядний пристрій до телефона і померла.
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